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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Росатом проработает идею промышленного производства водорода на АЭТС

(обновлено: 05:11 27.08.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фотоСтенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) по заказу концерна "Росэнергоатом" (оператор всех российских АЭС, входит в электроэнергетический дивизион Росатома) обоснует разработку проектных предложений по энергоэффективному и экологически чистому промышленному производству водорода на так называемой атомной энерготехнологической станции (АЭТС).

Тяньваньская АЭС в Китае. Архивное фото
© РИА Новости / Анна Раткогло
"Росатом" начал загрузку топлива в реактор Тяньваньской АЭС в Китае

Как следует из материалов на сайте закупок Росатома, ОКБМ в нынешнем году должно будет в рамках аванпроекта выполнить научно-исследовательскую работу (НИР) на тему "Проведение исследований, разработка и обоснование технического задания на проектные предложения по крупнотоннажному производству водорода атомной энерготехнологической станции с высокотемпературным гелиевым реактором". Атомная энерготехнологическая станция предназначена для производства электроэнергии и энергии для технологических целей. Аванпроектом называется завершенная НИР, направленная на обоснование качественно новой разработки.

Как связаны водород и атом

Водород как химический реагент необходим для химической и пищевой промышленности, нефтепереработки, металлургии и других промышленных производств. Водород получает все большее распространение и как экологически чистое автомобильное топливо, а также в автономных источниках электроэнергии мощностью от одного до нескольких тысяч киловатт. В начале нынешнего века многие ведущие страны образовали международное партнерство по водородной экономике.

Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом. архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Росатом успешно завершил первый этап проекта по "ядерной лаве" на Фукусиме
В настоящее время в мире большая часть производимого в промышленном масштабе водорода получается в процессе так называемой паровой конверсии метана, когда водяной пар при температуре 700–1000 градусов Цельсия смешивают с метаном под давлением в присутствии катализатора. Но при этом сжигается около половины исходного газа, а выброс продуктов сгорания негативно сказывается на экологии. Альтернативным и при этом более эффективным способом получения водорода считается так называемое термохимическое разложение воды при использовании энергии высокотемпературного ядерного реактора с газовым охлаждением (ВТГР).

В США, Китае, Японии, Франции, Южной Корее, Европейском Союзе действуют государственные программы по атомно-водородной энергетике. В СССР это направление активно развивалось на государственном уровне в 1970-1980-е годы, однако сегодня в России нет полномасштабной государственной программы в этой области.

По оценке специалистов, в российской атомной отрасли имеется серьезная интеллектуальная и технологическая основа для системного продвижения атомно-водородного направления, включая производство водорода, его хранение, распределение и использование. Как полагают эксперты, реализовав этот потенциал, Россия сможет занять достойное место в международной кооперации по развитию водородной энергетики, а Росатом – усилить свою конкурентоспособность на мировом рынке ядерных технологий.

Логотип Росатом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Росатом поможет защитить военно-морские базы от боевых дельфинов
В России специалистами "ОКБМ Африкантов" в партнерстве с другими предприятиями разработаны проекты модульных высокотемпературных газовых реакторов для производства электроэнергии, для энерготехнологического применения, для атомных станций средней и малой мощности. Создана экспериментальная база, разработаны и экспериментально отработаны ключевые технологии таких реакторов, системы преобразования энергии, оборудования и конструкционных материалов. Помимо высокой экономической эффективности, такие модульные реакторы обеспечивают наивысший уровень безопасности при тяжелых авариях.

На прошедшем в мае нынешнего года в Сочи международном форуме "Атомэкспо-2018" обсуждались перспективы водорода как потенциального продукта Росатома, а также возможность сооружения головной атомной энерготехнологической станции с технологической частью экологически чистого производства водорода из воды и природного газа.

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