МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) по заказу концерна "Росэнергоатом" (оператор всех российских АЭС, входит в электроэнергетический дивизион Росатома) обоснует разработку проектных предложений по энергоэффективному и экологически чистому промышленному производству водорода на так называемой атомной энерготехнологической станции (АЭТС).
Как следует из материалов на сайте закупок Росатома, ОКБМ в нынешнем году должно будет в рамках аванпроекта выполнить научно-исследовательскую работу (НИР) на тему "Проведение исследований, разработка и обоснование технического задания на проектные предложения по крупнотоннажному производству водорода атомной энерготехнологической станции с высокотемпературным гелиевым реактором". Атомная энерготехнологическая станция предназначена для производства электроэнергии и энергии для технологических целей. Аванпроектом называется завершенная НИР, направленная на обоснование качественно новой разработки.
Как связаны водород и атом
Водород как химический реагент необходим для химической и пищевой промышленности, нефтепереработки, металлургии и других промышленных производств. Водород получает все большее распространение и как экологически чистое автомобильное топливо, а также в автономных источниках электроэнергии мощностью от одного до нескольких тысяч киловатт. В начале нынешнего века многие ведущие страны образовали международное партнерство по водородной экономике.
В США, Китае, Японии, Франции, Южной Корее, Европейском Союзе действуют государственные программы по атомно-водородной энергетике. В СССР это направление активно развивалось на государственном уровне в 1970-1980-е годы, однако сегодня в России нет полномасштабной государственной программы в этой области.
По оценке специалистов, в российской атомной отрасли имеется серьезная интеллектуальная и технологическая основа для системного продвижения атомно-водородного направления, включая производство водорода, его хранение, распределение и использование. Как полагают эксперты, реализовав этот потенциал, Россия сможет занять достойное место в международной кооперации по развитию водородной энергетики, а Росатом – усилить свою конкурентоспособность на мировом рынке ядерных технологий.
На прошедшем в мае нынешнего года в Сочи международном форуме "Атомэкспо-2018" обсуждались перспективы водорода как потенциального продукта Росатома, а также возможность сооружения головной атомной энерготехнологической станции с технологической частью экологически чистого производства водорода из воды и природного газа.