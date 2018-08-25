"Росатом" начал загрузку топлива в реактор Тяньваньской АЭС в Китае

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Загрузка ядерного топлива в реактор построенного с участием России энергоблока №4 Тяньваньской АЭС началась в Китае в субботу, сообщила пресс-служба группы компаний ASE (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом").

"Двадцать пятого августа 2018 года в 19:20 (14:20 мск) первая топливная кассета загружена в активную зону реактора энергоблока №4 Тяньваньской АЭС в Китае", — говорится в сообщении.

Всего в реактор предстоит загрузить 163 тепловыделяющие сборки (ТВС). После завершения загрузки топлива и выполнения всех необходимых пуско-наладочных мероприятий состоится физический пуск энергоблока, когда в реакторе начнется управляемая цепная ядерная реакция. Затем начнется этап энергетического пуска с дальнейшим подключением нового энергоблока к энергосети Китая.

​Вторая очередь Тяньваньской АЭС (третий и четвертый энергоблоки) сооружаются при содействии России. В настоящее время на Тяньваньской АЭС работают три энергоблока с реакторами ВВЭР-1000, сооруженные по российскому проекту.

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Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первой очереди Тяньваньской АЭС (первый и второй энергоблоки) состоялся в 2007 году. Энергопуск блока №3 Тяньваньской АЭС был осуществлен в декабре 2017 года.

В основу сооружения Тяньваньской АЭС положен российский проект АЭС-91 с реактором типа ВВЭР-1000, который полностью удовлетворяет требованиям современных нормативно-технических документов Китая, Российской Федерации и МАГАТЭ. Сооружение Тяньваньской атомной электростанции осуществляется Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC) совместно с компанией Росатома "Атомстройэкспорт".

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Восьмого июня 2018 года в Пекине состоялось подписание стратегического пакета документов, определяющих основные направления развития сотрудничества между Россией и Китаем в сфере атомной энергетики на ближайшие десятилетия. В частности, будут построены четыре новых энергоблока с реакторами поколения 3+ ВВЭР-1200: энергоблоки №№7,8 Тяньваньской АЭС с реакторами ВВЭР-1200 и 2 энергоблока на новой площадке "Сюйдапу".