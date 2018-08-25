"Росатом" начал загрузку топлива в реактор Тяньваньской АЭС в Китае

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Загрузка ядерного топлива в реактор построенного с участием России энергоблока №4 Тяньваньской АЭС началась в Китае в субботу, сообщила пресс-служба группы компаний ASE (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом").
Всего в реактор предстоит загрузить 163 тепловыделяющие сборки (ТВС). После завершения загрузки топлива и выполнения всех необходимых пуско-наладочных мероприятий состоится физический пуск энергоблока, когда в реакторе начнется управляемая цепная ядерная реакция. Затем начнется этап энергетического пуска с дальнейшим подключением нового энергоблока к энергосети Китая.
Вторая очередь Тяньваньской АЭС (третий и четвертый энергоблоки) сооружаются при содействии России. В настоящее время на Тяньваньской АЭС работают три энергоблока с реакторами ВВЭР-1000, сооруженные по российскому проекту.
В основу сооружения Тяньваньской АЭС положен российский проект АЭС-91 с реактором типа ВВЭР-1000, который полностью удовлетворяет требованиям современных нормативно-технических документов Китая, Российской Федерации и МАГАТЭ. Сооружение Тяньваньской атомной электростанции осуществляется Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC) совместно с компанией Росатома "Атомстройэкспорт".