В Японии отработали действия при авариях сразу на двух АЭС

ТОКИО, 25 авг — РИА Новости. Впервые в Японии прошли учения, отрабатывающие действия всех структур в случае аварий сразу на двух атомных электростанциях, в учениях принял участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Как сообщила телекомпания NHK, учения отрабатывают ситуацию, когда из-за сильного землетрясения вышли из строя охлаждающие системы реакторов АЭС "Ои" и удаленной от нее на 13 километров АЭС "Такахама". В них приняли участи более 20 тысяч человек.

В канцелярии премьер-министра Японии с его участием был открыт штаб, премьер объявил учебную тревогу и чрезвычайное положение. Отрабатывалась связь с префектурами Фукуи, где находятся обе АЭС, и с соседними префектурами Киото и Сига.