Росатом успешно завершил первый этап проекта по "ядерной лаве" на Фукусиме

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Консорциум предприятий российской атомной отрасли успешно завершил первую фазу работ в рамках субсидируемого японским правительством проекта по изучению поведения расплавленной массы, содержащей компоненты ядерного топлива, на аварийной японской АЭС "Фукусима-1", сообщила пресс-служба компании госкорпорации "Росатом" АО "Техснабэкспорт".

Эти результаты будут важны с точки зрения ликвидации последствий фукусимской аварии.

О том, что первый этап проекта должен завершиться нынешним летом, РИА Новости сообщило весной этого года.

"Результатом реализации первой фазы проекта стала разработанная на основании изучения образцов кориума и лав аварийной Чернобыльской АЭС методика создания активных модельных образцов топливных осколков АЭС "Фукусима-Дайичи", — говорится в сообщении.

На второй фазе запланировано изготовление необходимых для продолжения исследований образцов кориума (расплавленная смесь, содержащая компоненты ядерного топлива и конструкционных материалов реакторной установки — ред.) и формирование прогнозной модели изменения его характеристик. Эти работы предполагается завершить к марту 2019 года, отмечается в сообщении.

В конце января нынешнего года консорциум предприятий Росатома в составе ФГУП "РосРАО" (Москва), Радиевого института имени Хлопина (Санкт-Петербург), Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область) и "Техснабэкспорта" (Москва, лидер консорциума) по итогам тендера был выбран исполнителем работ в рамках субсидируемого японским правительством проекта по разработке технологий анализа изменения со временем свойств кориума на аварийных блоках "Фукусимы-1".

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года. После землетрясения магнитудой 9.0 возникло цунами, гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их энергоснабжения, что привело к остановке системы охлаждения нескольких реакторов. В реакторах первого, второго и третьего блоков ядерное топливо расплавилось, скопилось на дне защитной оболочки реакторов, прожгло ее и вытекло в подреакторное пространство.

При планировании работ по ликвидации последствий аварии важно обладать информацией о локализации, фазовом составе и физико-механических свойствах кориума. В перечне задач, стоящих перед ликвидаторами аварии на "Фукусиме-1", обнаружение, сбор и удаление кориума являются наиболее сложными на данный момент. Для взвешенного принятия решения о времени начала этих работ требуется составить на несколько десятков лет вперед (до полувека) прогноз изменения свойств кориума.