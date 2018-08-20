Росатом будет развивать с Китаем сотрудничество по автоматике АЭС

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. АО "Русатом — Автоматизированные системы управления" (РАСУ, входит в госкорпорацию "Росатом") будет развивать сотрудничество с китайскими компаниями в области автоматики управления атомными станциями и электротехнического оборудования, рассказал генеральный директор РАСУ Андрей Бутко в интервью официальному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом".

"В этом году мы подписали два меморандума. Один из них, с компанией Sieyuan, связано с нашим новым электротехническим направлением", — сообщил Бутко.

"У нас есть предварительная договоренность о локализации у нас, на предприятиях Росатома, изготовления комплектных распределительных устройств элегазовых (КРУЭ) на 330 кВ.

Отмечу, что в России собственных решений по высоковольтному оборудованию пока нет", — добавил гендиректор РАСУ.

Второе соглашение РАСУ подписали с компанией СТЕС (China Techenergy Co.) — китайским интегратором по автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУ ТП). "Это аналог РАСУ. На мой взгляд, они очень крутые ребята, за 10 лет просто из ничего создали огромное современнейшее производство. И они, кстати, проявляют большой интерес к нашим разработкам", — сказал Бутко.

АСУ ТП атомных электростанций — состоящий из нескольких уровней единый программно-технический комплекс, необходимый для управления энергоблоками АЭС.

"Русатом – Автоматизированные системы управления" — отраслевой интегратор бизнесов "Автоматизированные системы управления" и "Электротехника" Росатома. Компания сформировала продуктовую линейку комплексных решений по проектированию, разработке, вводу в действие, сервисному обслуживанию и модернизации АСУ ТП для объектов атомной энергетики.