Росатом планирует вывести на рынок комплекс лучевой терапии рака

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует в 2022 году вывести на рынок импортозамещающий радиотерапевтический комплекс на основе линейного ускорителя электронов с энергией 6 МэВ для очень точной, так называемой прецизионной лучевой терапии злокачественных опухолей, говорится в годовом отчете Росатома за прошлый год.

"При совместном финансировании Министерства образования и науки Российской Федерации начата разработка отечественного комплекса лучевой терапии на базе линейного ускорителя электронов с энергией 6 МэВ. Выход продукта на рынок запланирован на 2022 год", — говорится в отчете.

В мае нынешнего года на полях Петербургского международного экономического форума директор НМИЦ академик Андрей Каприн рассказал в интервью РИА Новости о важности создания в России собственных "медицинских" линейных ускорителей на 6 МэВ. "Врачам сейчас по всей стране не хватает примерно трехстот таких машин", — говорил Каприн.

Предполагается, что после постановки на производство и регистрации, как медицинского изделия, предлагаемый комплекс лучевой терапии позволит снизить импортозависимость в области оснащения отечественного здравоохранения современной медицинской техникой, сократив затраты медицинских учреждений на приобретение и обслуживание оборудования для лучевой терапии. Серийное производство и доступность отечественного комплекса также позволит медицинским учреждениям повысить качество лечения онкологических больных.

Этот комплекс создает консорциум предприятий под руководством Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации (НИИТФА, Москва). В качестве соисполнителей выступают Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Научный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) радиологии Минздрава России, компания "Лаборатория электронных ускорителей Московского государственного университета имени Ломоносова", компания "Радиационно-онкологические интеллектуальные системы и сервисы". Индустриальным партнером выступает компания "Русатом Хэлскеа (интегратор в области радиационных технологий для медицины и промышленности Росатома). Реализация проекта рассчитана на 2,5 года. В конце 2017 года НИИТФА завершил работы первого этапа по проекту.