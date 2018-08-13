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Ядерные технологии
Ядерные технологии

НИИАР станет примером финансового оздоровления научных институтов Росатома

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© РИА Новости / Сергей ГунеевНаучно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР). Архивное фотоНаучно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР). Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. План собственного финансового оздоровления, выполняемый одним из ключевых предприятий российской атомной отрасли Научно-исследовательским институтом атомных реакторов (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область) станет образцом аналогичных планов для других НИИ, входящих в научный дивизион госкорпорации "Росатом", заявил заместитель генерального директора – директор блока по управлению инновациями Росатома Юрий Оленин.

Посетители у стенда государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Институт "Росатома" НИИАР впервые за шесть лет вышел на безубыточность

"Основные проблемы наших НИИ — это большое долговое бремя, обязанность содержать ядерное наследие, дорогая в содержании и зачастую недозагруженная или неиспользуемая экспериментальная база, избыток площадей и еще незавершенная в некоторых случаях централизация инфраструктурных услуг. Все это "давит" на возможности по повышению уровня оплаты труда ученых, поднятию самого престижа этой профессии", — отметил Оленин, слова которого цитируются в годовом отчете Росатома за 2017 год.

"Для решения этих проблем мы развернули работу по финансовому оздоровлению институтов. Нужно, чтобы в каждом НИИ заработал экономический мультипликатор на основе положительной обратной связи: меньше обременений — больше средств на НИОКР — выше их качество — больше заказов — рост оплаты труда ученых — еще выше эффективность", — добавил Оленин.

По его словам, образцом здесь служит план, уже реализуемый в НИИАР. "Институт впервые за многие годы вышел на "точку безубыточности". А это значит, что появился ресурс для вложений в НИОКР, расширение и модернизацию производства. На основе этого первого успешного примера будут выработаны планы финансового оздоровления других НИИ", — сказал Оленин.

Как ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на годовой отчет НИИАР за 2017 год, чистая прибыль Института атомных реакторов в минувшем году составила 70 миллионов рублей против убытка в 90 миллионов рублей в 2016 году. В 2014 году убыток составлял около 1 миллиарда рублей.

Росатом в рамках программы финансового оздоровления НИИАР ставил задачу выхода НИИАР на безубыточность с 2018 года, таким образом, институту удалось выполнить поставленную задачу раньше обозначенного срока".

В 2016–2017 годах в разработанную программу было включено более 30 мероприятий по оптимизации затрат в рамках основных направлений деятельности, в том числе и по обращению с радиоактивными отходами, содержанию имущественного комплекса, оптимизации годовой программы закупок. Общий эффект от проведенных мероприятий составил 1,2 миллиарда рублей, отмечается в отчете.

Государственный научный центр НИИАР — крупнейший российский научно-исследовательский экспериментальный комплекс атомной энергетики. В составе НИИАР действует несколько исследовательских ядерных реакторов. В 2016 году НИИАР официально стал международным центром по реализации совместных научно-исследовательских проектов на базе исследовательских реакторов под эгидой МАГАТЭ.

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