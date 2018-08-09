Эксперты не нашли существенных недостатков в системе безопасности БелАЭС

МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Европейские эксперты во время партнерской проверки результатов стресс-тестов строящейся Белорусской АЭС не обнаружили существенных недостатков в системе безопасности станции, однако предложили провести дополнительные работы, сообщил в четверг в Минске руководитель группы экспертов Марк Фой.

Стресс-тесты на БелАЭС были проведены в 2016 году. Оценивались гипотетическое воздействие на станцию экстремальных природных факторов, а также последствия сбоев электроснабжения АЭС. На основе отчета был подготовлен и передан в Еврокомиссию национальный доклад о стресс-тестах. Позднее группа европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности одобрила отчет партнерской проверки результатов стресс-тестов. Белоруссия подготовит национальный план действий по усилению безопасности Белорусской АЭС, он будет учитывать рекомендации европейских экспертов.

"Группа экспертов не обнаружила каких-то основных недостатков в системе безопасности станции, однако были отмечены рекомендации по повышению уровня безопасности, в частности, путем улучшения компонентов, из которых сама станция состоит", — сказал Фой, представляя результаты проверки.

Руководитель группы среди положительных аспектов проекта по сооружению БелАЭС отметил, в частности, пассивные (не требующие вмешательства персонала) системы безопасности, а также другие системы, позволяющие предотвращать развитие тяжелых аварий. В то же время, по его словам, эксперты сделали ряд рекомендаций, которые должны быть учтены при подготовке плана усиления безопасности АЭС. Фой пояснил, что, например, необходимо провести мониторинг и оценку потенциальных сейсмических опасностей, а также установить ряд дополнительного оборудования. В целом, подчеркнул он, эксперты пришли к выводу, что национальный отчет о стресс-тестах БелАЭС соответствует стандартам Евросоюза.

Белорусская АЭС строится по российскому проекту рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.