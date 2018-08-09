Росатом поможет "обезвредить" отходы в разных отраслях промышленности

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. АО "ВНИПИпромтехнологии" (инжиниринговый центр уранового холдинга госкорпорации "Росатом" АРМЗ) планирует расширять свою деятельность, выполняя не только традиционные заказы ведущих мировых горнодобывающих предприятий, но и, например, выполняя крупные проекты в сфере экологической безопасности, в том числе по "обезвреживанию" отходов в разных отраслях промышленности, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Алексей Шеметов.

Он также рассказал, как инжиниринговый центр вышел (и как считают специалисты, успешно) на рынок проектирования и строительства объектов захоронения отходов, не являвшийся основным для института.

Экологические проекты

"Начну с того, что АО "ВНИПИпромтехнологии" обладает наиболее серьезным опытом работы в нашей стране по реконструкции отвалов и хвостохранилищ, созданию объектов захоронения отходов", — сказал собеседник агентства.

На протяжении нескольких лет инжиниринговый центр выполнял проектные работы в рамках межгосударственной программы Евразийского экономического союза "Рекультивация территорий государств–членов ЕАЭС, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств". В частности, по проектам "ВНИПИпромтехнологий" ведется реабилитация хвостохранилищ в поселках Каджи-Сай и Мин-Куш (Киргизская Республика) и вблизи города Табошар (Таджикистан), напомнил Шеметов.

Кроме того, в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности" компанией была разработана проектная и сметная документация для размещения и сооружения подземной исследовательской лаборатории в Красноярском крае, результаты работы которой будут необходимы для обоснования строительства и безопасной эксплуатации в этом регионе подземного пункта глубинного захоронения наиболее опасных радиоактивных отходов 1 и 2 класса.

"ВНИПИпромтехнологии" работает и в области "обезвреживания" отходов и в других отраслях промышленности. "Используя весь более чем полувековой опыт работы института, мы разработали уникальную технологию глубинного захоронения промстоков в различных отраслях промышленности. Она применяется на Чепецком механическом заводе, Кирово-Чепецком химкомбинате, Оренбургском газовом и Астраханском газохимическом комплексах, на Московской ТЭЦ и многих других предприятиях", — сказал Шеметов.

По его словам, во всех случаях воздействие на окружающую среду, по сравнению с применявшимися ранее технологиями, снижено не менее чем наполовину. На стадии проектирования выполняются обследования территории промпредприятий, изыскания и лабораторные исследования грунтов, химического состава поверхностных и подземных вод, мониторинг. В случае необходимости инжиниринговый центр осуществляет сопровождение разработки, изготовления, поставки и шеф-монтажа оборудования, в том числе нестандартного, а также осуществляет функцию технического заказчика.

Генеральный директор компании рассказал о последних контрактах в этой сфере. "Только в прошлом году реализован проект наращивания отвала предприятия по выпуску минеральных удобрений в Саратовской области и строительству нового золошлакоотвала Краснокаменской ТЭЦ в Забайкальском крае. В этом году в соответствии с договором на предприятии по производству минеральных удобрений, расположенном в Ленинградской области, планируется изменить технологию заполнения отвала", — сказал собеседник агентства.

Сейчас образующиеся отходы доставляются на отвал вместе с технической водой по системе трубопроводов, и предприятие собирается перейти на систему сухого складирования, что существенно улучшит экологическое состояние территории, исключит риски загрязнения окружающей среды, отметил Шеметов.

"Наш проект предусматривает ликвидацию гидротехнических сооружений, мероприятия по защите поверхностных и подземных вод, обустройство противофильтрационной завесы по контуру отвала и другие мероприятия. Инжиниринговый центр готов предложить решения, которые позволят не менее, чем в два раза снизить воздействие на окружающую среду", — добавил он.

Подобные мероприятия планируется реализовать на предприятии по производству минеральных удобрений, расположенном в Вологодской области. "Здесь, кроме реконструкции самого отвала, инжиниринговый центр выполняет проект разработки технологического оборудования по транспортировке отходов на площадку размещения — конвейеры, зона перегрузки, галереи и прочее", — сказал Шеметов.

Комплексные решения

Вместе с тем, речь никоим образом не идет об уходе "ВНИПИпромтехнологий" с традиционного рынка, подчеркнул Шеметов.

"Мы занимаемся внешними проектами без какого-либо ущерба для внутренних заказчиков, добывающего дивизиона госкорпорации. У нас хватает главного ресурса – грамотных специалистов. Наличие собственного научного и проектного блоков позволяет решать задачи любой сложности и расширять компетенции", — сказал он.

По его словам, сейчас заказчикам нужен не только и даже не столько проект, а оптимальное комплексное решение стоящих проблем. Необходимо выбрать оптимальное техническое решение, которое ляжет в основу технического задания, спроектировать, подобрать оборудование и помочь установить его. Возможность предоставлять такое комплексное решение отработана компанией на последних проектах для уранодобывающих предприятий АРМЗ – "Приаргунского производственного горно-химического объединения" (ППГХО, Краснокаменск, Забайкальский край), "Далур" (Курганская область) и "Хиагда" (Республика Бурятия), отметил Шеметов.

"Напомню о решении проблемы снижения влажности конечного продукта – полиураната аммония (желтого кека) на АО "Далур". Инжиниринговый центр полностью взял на себя весь комплекс работ, начиная от НИОКР, проектирования и заканчивая закупкой оборудования, таможенными процедурами и строительно-монтажными работами. Этот проект стал первым, где "ВНИПИпромтехнологии" выступило в роли генерального подрядчика по всей цепочке, включая научно исследовательские и пуско-наладочные работы, а также гарантийное сопровождение объекта", — сказал Шеметов.

По его словам, проект дал старт другим строительным проектам на условиях генподряда, в число которых входит строительство нового золошлакоотвала краснокаменской ТЭЦ, техническое сопровождение строительно-монтажных работ и генподрядные работы по освоению месторождений Хиагдинского рудного поля. "Могу сказать, что на АО "Хиагда" специалисты инжинирингового центра смогли значительно, до 30%, удешевить сметную стоимость путем оптимизации проектных решений", — отметил Шеметов.

А опыт, полученный при выполнении проектов на ППГХО, сейчас используется при разработке технологии обвязки для линии выщелачивания для австралийского горнодобывающего предприятия, сообщил гендиректор.

Не только уран, но и золото

По словам Шеметова, очень плотное сотрудничество ведется "ВНИПИпромтехнологиями" с одним из крупнейших мировых производителей золота — Навоийским горно-металлургическим комбинатом в Узбекистане.

"Недавно по материалам, разработанным инжиниринговым центром, в Государственной комиссии по запасам Узбекистана защищены запасы карьера Мурунтау", — сказал собеседник агентства. Специалистами "ВНИПИпромтехнологий" разработан проект, позволяющий рентабельно отрабатывать мелкомасштабные золоторудные месторождения в радиусе 50 километров от Центрального рудоуправления, что позволило гарантировать стабильный объем добычи золота до 2120 года, отметил Шеметов.

"Также при участии инжинирингового центра разработаны и внедрены конвейерная линия по транспортировке вскрыши в отвалы, крутонаклонная конвейерная линия мощностью до 10 миллионов тонн руды в год. Обоснованы технические решения по разработке карьера Мурунтау–Мютенбай на глубине тысяча метров без перехода на подземный способ", — добавил Шеметов.

"Размеры одного из крупнейших в мире карьеров – Мурунтау – сегодня составляют 3,5 на 2,5 километра, глубина отработки — 600 метров. Нам поставлена задача продолжать проектирование для дальнейшего планирования открытых горных работ, обеспечения заданного качества и необходимого объема. Предполагается увеличение карьера до размеров 4,5 на 3,5 километра", — сказал он.

Первоочередные задачи российской компании – сделать оценку устойчивости бортов карьера и проект развития открытых горных работ. Кроме того, необходимо спроектировать перенос узлов перегрузки, увеличить объем транспортировки горной массы комплексами так называемой циклично-поточной технологии. Также стоит задача оценки перспектив развития месторождения Амантайтау, в том числе оценка запасов, сообщил Шеметов.

В целом, "ВНИПИпромтехнологии" продолжают совершенствовать имеющиеся компетенции и развивать новые. "Сейчас увеличиваем портфель заказов в области реализации строительных проектов в качестве генерального подрядчика. Это поможет нам выйти на качественно новый уровень работы", — сказал Шеметов. "В частности, мы начинаем участвовать в тендерах в области дорожного строительства и энергостроительства. Это поможет в ближайшей перспективе войти в пул организаций, предоставляющих услуги по проектированию и строительству для "Росэнергоатома", — пояснил он.

"Конечно, серьезные перспективы я связываю с передачей Росатому полномочий по управлению Северным морским путем. У нас наработаны компетенции по проектированию и генподряду в условиях Крайнего Севера. В частности, по объектам будущего свинцово-цинкового комбината на Южном острове архипелага Новая Земля, по освоению урановых месторождений АО "Хиагда" на вечной мерзлоте", — сказал Шеметов.

"Таким образом, нам по плечу задачи любой сложности. А опыт работы на горнодобывающих предприятиях атомной отрасли налагает на нас высочайшую ответственность – мы не имеем права на ошибку, не имеем права не сделать проект качественно, не сдать его в срок", — заключил генеральный директор.