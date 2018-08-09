Первый модуль хранилища ОЯТ для АЭС в Египте могут построить до 2028 года

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Первый модуль пристанционного хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), которое будет построено с участием России для египетской АЭС "Эд-Дабаа", планируется возвести до 2028 года, сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

По его словам, проект этой АЭС предусматривает, в частности, "сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива".

Пристанционное хранилище АЭС "Эд-Дабаа" станет универсальным решением для удобного и безопасного обращения с ОЯТ, которое в дальнейшем при необходимости можно будет применять в зарубежных проектах госкорпорации "Росатом", ранее сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия Росатома АО "Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности" (ФЦЯРБ) Андрей Голиней.

В соответствии с одним из контрактов российская сторона построит специальное хранилище отработавшего ядерного топлива и поставит для него так называемые двухцелевые транспортно-упаковочные контейнеры, предназначенные как для транспортировки, так и для хранения ОЯТ.

В 2008 году Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В 2015 году в Каире стороны заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС "Эд-Дабаа" и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым "постфукусимским "стандартам безопасности. В декабре 2017 года в Каире РФ и Египет подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение АЭС "Эд-Дабаа". Планируется, что первый блок АЭС будет введен в эксплуатацию в 2026 году.