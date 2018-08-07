В Москве демонтируют первый советский ядерный реактор на тяжелой воде

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Экспериментальный ядерный реактор ОК-187 на тяжелой воде, бывший первенцем среди отечественных тяжеловодных реакторов и работавший на юго-западе Москвы, начнут выводить из эксплуатации в 2019 году, в год 70-летия пуска этой уникальной установки, говорится в публичном годовом отчете предприятия госкорпорации "Росатом" АО "ОКБМ Африкантов" за 2017 год.

"Реализация проекта вывода ОК-187 из эксплуатации планируется на 2019–2025 годы", — говорится в отчете. В 2017 году "ОКБМ Африкантов" совместно с АО "РАОПРОЕКТ" разработали проект по варианту немедленного демонтажа без сноса здания. Проект по выводу ОК-187, утвержденный заказчиком — министерством образования и науки РФ, реализуется в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года".

В тяжеловодных ядерных реакторах в качестве теплоносителя и замедлителя нейтронов используется тяжёлая вода — оксид дейтерия D2O. У тяжелой воды очень низкая степень поглощения нейтронов и при этом очень высокая способность замедлять нейтроны. Благодаря этому реакторы на тяжелой воде работают на природном уране, что позволяет не строить дорогие мощности по его обогащению.

Программа по созданию в СССР реакторов на тяжелой воде велась в рамках советского атомного проекта в специально созданной для этого Лаборатории №3 Академии наук СССР (ныне — Государственный научный центр РФ "Институт теоретической и экспериментальной физики" ИТЭФ, входит в состав Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"). Научным руководителем тяжеловодной стал академик Абрам Алиханов. Для Лаборатории №3 в Москве была выделена территория в бывшей усадьбе Меньшиковых в районе Черемушек.

Первый советский экспериментальный ядерный реактор на тяжелой воде, получивший условный индекс ОК-187, был введен в строй в Лаборатории №3 в апреле 1949 года. На нем отрабатывались технологии и конструкции, которые были нужны для строительства более мощных промышленных тяжеловодных реакторов-наработчиков оружейного плутония, трития, а также ряда радиоактивных изотопов, используемых в народном хозяйстве. Три таких ТВР впоследствии, в 1950-х-1980-х годах, работали на Южном Урале на комбинате "Маяк" (ныне предприятие ядерного оружейного комплекса Росатома "Производственное объединение "Маяк", ЗАТО Озерск Челябинской области). В настоящее время на "Маяке" эксплуатируется тяжеловодный реактор ЛФ-2, на котором нарабатываются изотопы промышленного, медицинского и научного назначения.

Реактор ОК-187 в 1950-х годах был реконструирован на полную мощность в 2,5 МВт и стал экспериментальной базой для исследований по ядерной физике, физике твердого тела и физике ядерных реакторов. Реактор был окончательно остановлен в 1987 году и переведен в безопасное состояние.

"ОКБМ Африкантов" — одно из ведущих предприятий российской атомной отрасли, входит в машиностроительный дивизион Росатома холдинг "Атомэнергомаш". "ОКБМ Африкантов" занимает ведущие позиции в разработке и создании реакторных установок различного типа, в том числе реакторов на тяжелой воде.