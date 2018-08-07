Экс-командующий Балтфлотом оценил новый реактор для АПЛ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Созданный "Росатомом" реактор для атомной подводной лодки (АПЛ), работающий на протяжении всего ее жизненного цикла без перезарядки ядерным топливом, составляет большую экономическую выгоду, заявил во вторник РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Ранее в публичном годовом отчете предприятия госкорпорации "Росатом" АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) за 2017 год, размещенном на сайте предприятия, сообщалось, что "Росатом" впервые создал и испытал активную зону – "сердце" ядерных реакторов атомных подводных лодок с ресурсом на весь жизненный цикл АПЛ, то есть не требующей перезарядки ядерного топлива.

Успешная эксплуатация активных зон ядерных реакторов АПЛ четвертого поколения подтверждает правильность проектных решений, на которых базируются новые проекты корабельных активных зон, отмечается в отчете. Активная зона — центральная область реактора, содержащая ядерное топливо, в которой происходит управляемая цепная реакция.

"Этот реактор — мечта подводников, так как он меняется один раз в семь лет. Срок службы подлодки не менее 30 лет. Создание реактора, который может работать без перезарядки ядерным топливом на протяжении всего жизненного цикла подлодки, выгодно экономически. Замена реактора — дорогостоящий процесс. Его нужно выгрузить, поместить в защитную свинцовую емкость, отвезти к месту утилизации. Но с "вечным" реактором подлодка будет при той же боеспособности стоить дешевле", — сказал РИА Новости Валуев.

"ОКБМ Африкантов" — головной разработчик активных зон для кораблей ВМФ. К российским атомным подводным лодкам четвертого поколения относятся субмарины проектов "Борей" и "Ясень".