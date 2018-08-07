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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Росатом разрабатывает проект опытного ядерного реактора для Индонезии

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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетители у стенда государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фотоПосетители у стенда государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Специалисты предприятия госкорпорации "Росатом" АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) продолжают разработку материалов проекта строительства в Индонезии экспериментального многофункционального высокотемпературного газоохлаждаемого ядерного реактора (ВТГР) малой мощности под названием Reaktor Daya Eksperimental (RDE), необходимого для развития атомной отрасли этой страны.

"ОКБМ Африкантов" спроектирует опытный ядерный реактор для Индонезии
Технология ВТГР обеспечивает низкую стоимость электроэнергии за счет высокого КПД таких реакторных установок (до 50%), гибкий топливный цикл, высокий уровень безопасности. Весной 2015 года российско-индонезийский консорциум RENUKO стал победителем тендера на предпроектную фазу по сооружению реактора RDE для атомной станции малой мощности. С российской стороны "ОКБМ Африкантов" было определено главным конструктором реакторной установки.

"В 2017 году АО "ОКБМ Африкантов" разработало материалы технического проекта реакторной установки RDE и во взаимодействии с отраслевым интегратором проекта АО "Русатом Оверсиз" провело подготовительные работы для дальнейшей оптимизации концептуального проекта реакторной установки RDE с целью достижения максимально привлекательных технико-экономических показателей", — говорится в отчете.

Ключевыми работами для "ОКБМ Африкантов" по проекту RDE на 2018 год в отчете названы разработка оптимизированного концептуального проекта реакторной установки, включая технические требования к общестанционным системам атомной станции, подготовка материалов для экспертизы проекта реакторной установки в госкорпорации "Росатом" с целью принятия решения о продолжении проекта; поиск российских и международных потенциальных поставщиков оборудования и систем реакторной установки, проведение оценки технической возможности использования существующей стендовой базы для опытно-конструкторских работ по оборудованию реакторной установки; разработка объемов и графика работ для заключения ЕРС-контракта (комплексного контракта на инжиниринговые, проектные и строительные работы).

Реализация проекта RDE позволит Росатому получить референтный (эталонный) энергоблок атомной станции с высокотемпературным газовым реактором для выхода на международный рынок, позволит в перспективе создать новый отраслевой продукт на базе технологии ВТГР и расширить использование атомной энергии в сфере энерготехнологического применения, отмечается в отчете.

"ОКБМ Африкантов" – одно из ведущих предприятий российской атомной отрасли, входит в машиностроительный дивизион Росатома холдинг "Атомэнергомаш". "ОКБМ Африкантов" занимает ведущие позиции в создании реакторных установок различного типа и назначения.

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