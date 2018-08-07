Росатом окажет Китаю техподдержку в проекте ядерного реактора CFR-600

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Специалисты предприятия госкорпорации "Росатом" АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) выполнят экспертизу проекта будущего китайского демонстрационного ядерного реактора на быстрых нейтронах CFR-600, поставят для него ключевое оборудование, расчетные коды, окажут техническую поддержку в строительстве этой установки и помогут обучить местный персонал, говорится в публичном годовом отчете "ОКБМ Африкантов" за 2017 год, размещенном на сайте предприятия.

Как отмечается в отчете, в 2017 году Китай обратился к России с инициативой о сотрудничестве в сооружении на территории КНР демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR-600. Реакторы на быстрых нейтронах, как планируется, должны сыграть значительную роль в развитии атомной энергетики КНР. Проект CFR-600 разрабатывает китайская сторона. В конце 2017 года Китай начал строительство этого реактора.

"На 21-м заседании российско–китайской подкомиссии по ядерным вопросам в рамках Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая (прошло в сентябре 2017 года в Москве – ред.) было принято решение о подписании межправительственного соглашения о сооружении в Китае реактора на быстрых нейтронах CFR-600 и рамочного контракта на поставку оборудования и оказания услуг для проекта CFR-600", — отмечается в отчете. Соглашение и контракт были подписаны 8 июня нынешнего года в Пекине в рамках встречи президента России Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпином.

"В рамках проекта CFR-600 сотрудничество АО "ОКБМ Африкантов" с китайскими предприятиями охватывает следующие направления: поставка ключевого оборудования реакторной установки и оборудования по обращению с ядерным топливом, запасных частей, инструментов и принадлежностей; поставка российских расчетных кодов; оказание услуг по шеф-монтажу, шеф-наладке, технической поддержке при сооружении АЭС; обучение персонала в части эксплуатации поставляемого оборудования и применения российских расчетных кодов; экспертиза проекта CFR-600 и подготовка рекомендаций по результатам такой экспертизы", — говорится в отчете.

Что касается конкретных работ, то в числе ключевых задач для "ОКБМ Африкантов" на нынешний год в отчете названа разработка рабочего проекта по исполнительным механизмам системы управления и защиты реакторной установки CFR-600.

В "ОКБМ Африкантов" была проведена работа по защите своей интеллектуальной собственности, относящейся к технологиям реакторов на быстрых нейтронах в рамках реализации проекта CFR-600. Как отмечается в отчете, в 2017 году были подготовлены необходимые аналитические материалы для руководства госкорпорации "Росатом" и ее машиностроительного дивизиона АО "Атомэнергомаш" (в который входит "ОКБМ Африкантов"). Также был разработан и направлен в Росатом на согласование проект стратегии правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности в рамках проекта CFR-600.

Энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества. С их помощью можно будет замкнуть ядерный топливный цикл, в котором за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах. Кроме того, Россия обладает уникальной, единственной действующей в мире экспериментальной базой для проведения исследований в обоснование надежности и безопасности проектов "быстрых" реакторов.

РФ и Китай уже имеют опыт партнерства по реакторам на быстрых нейтронах: в Китайском институте атомной энергии с участием России (в том числе "ОКБМ Африкантов") ранее был построен и в 2010 году пущен реактор CEFR (The China Experimental Fast Reactor) — экспериментальный реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим натриевым теплоносителем тепловой мощностью 65 мегаватт и электрической мощностью 20 мегаватт.

"ОКБМ Африкантов" – одно из ведущих предприятий российской атомной отрасли, занимает ведущие позиции в создании реакторных установок различного типа и назначения. Главый конструктор энергетических реакторных установок на быстрых нейтронах.