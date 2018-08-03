МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Решение о сооружении энергоблока №5 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-1200 может быть принято в 2021 году, сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом") со ссылкой на генерального директора концерна Андрея Петрова.
Сейчас усилия разработчиков сконцентрированы на этом направлении, работы ведутся в рамках российского атомного проекта "Прорыв". Завершение и рассмотрение результатов научно-исследовательских и конструкторских работ и разработки проектной документации по энергоблоку БН-1200 планируется в конце 2020 года.
"Если коммерческая конкурентоспособность энергоблока с реактором БН-1200 будет подтверждена, ещё несколько лет потребуется на разработку необходимых обоснований, получение лицензии на сооружение, прохождение государственной экспертизы, разработку рабочей документации и другие организационные мероприятия. Таким образом, основной период строительства энергоблока может начаться в 2024 – 2025 годах, а завершиться в 2031 – 2032 годах", — говорится в сообщении.