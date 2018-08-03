Решение о постройке "энергоблока будущего" в РФ могут принять в 2021 году

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Решение о сооружении энергоблока №5 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-1200 может быть принято в 2021 году, сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом") со ссылкой на генерального директора концерна Андрея Петрова.

По словам главы Росэнергоатома, новый энергоблок с реактором БН-1200 будет коммерческим, его технико-экономические показатели должны быть сопоставимы с лучшими мировыми атомными и парогазовыми энергоблоками.

Сейчас усилия разработчиков сконцентрированы на этом направлении, работы ведутся в рамках российского атомного проекта "Прорыв". Завершение и рассмотрение результатов научно-исследовательских и конструкторских работ и разработки проектной документации по энергоблоку БН-1200 планируется в конце 2020 года.

"Если коммерческая конкурентоспособность энергоблока с реактором БН-1200 будет подтверждена, ещё несколько лет потребуется на разработку необходимых обоснований, получение лицензии на сооружение, прохождение государственной экспертизы, разработку рабочей документации и другие организационные мероприятия. Таким образом, основной период строительства энергоблока может начаться в 2024 – 2025 годах, а завершиться в 2031 – 2032 годах", — говорится в сообщении.

БН-1200 призван играть важную роль в формировании двухкомпонентной атомной энергетики. В такой системе реакторы на быстрых и тепловых нейтронах дополняют друг друга, обеспечивая замкнутый ядерно-топливный цикл, расширенное воспроизводство топлива, повторное использование компонентов отработавшего ядерного топлива и минимизацию радиоактивных отходов. Но сроки воплощения двухкомпонентной системы во многом зависят от того, когда будет достигнута обоснованная коммерческая эффективность проекта энергоблока с быстрым реактором БН-1200.