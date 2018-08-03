Эксперт назвал некритичным для России закрытие Норвегией научного реактора

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Закрытие работавшего в Норвегии исследовательского ядерного реактора Халден (Halden), на котором выполнялись многие международные работы, важные для развития мировой атомной энергетики, не затормозит планы российских специалистов по исследованиям в области нового "противоаварийного" ядерного топлива, потому что они пользуются реакторным комплексом в Институте атомных реакторов Росатома (НИИАР) в Димитровграде, считает главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров.

В то же время, зарубежные атомные компании столкнутся с трудностями поиска новых исследовательских реакторных установок, полагает эксперт.

"Известно, что по Халденскому проекту у топливной компании Росатома ТВЭЛ есть соглашение, по которому она была участником этого международного проекта и наравне с остальными зарубежными заказчиками ежегодно платила взносы в общий фонд", — отметил Уваров в беседе с РИА Новости. Он пояснил, что все участники проекта ежегодно выходили со своими предложениями, определяли план работ, а затем вместе пользовались полученными результатами.

"Для ТВЭЛа закрытие Халдена с технической точки зрения большой проблемой не станет — все необходимые исследования переведут в НИИАР. Кроме того, для компании Росатома это, скорее всего, будет еще и дешевле, если рассматривать отдельные двусторонние контракты", — сказал эксперт.

"Для зарубежных атомщиков ситуация оказывается сложнее. Во-первых, из-за системы взносов в общий "котел" они могли проводить там необходимые исследования за относительно небольшие деньги. Делать аналогичные исследования полностью за свои средства будет намного дороже", — добавил он.

Что касается исследований в области так называемого толерантного топлива, которое, как считается, поможет повысить безопасность АЭС, то ни одна другая зарубежная лаборатория заменить Халден полностью не сможет, таких технических возможностей больше ни у кого нет, отметил Уваров. "Вероятно, придется организовывать несколько исследований в разных центрах", — считает он.

При этом у российских разработчиков толерантного топлива проблем с исследовательской базой не возникнет, подчеркнул эксперт. "ТВЭЛ изначально был ориентирован на испытания своего толерантного топлива в НИИАР", — отметил Уваров. Как сообщалось ранее, в нынешнем году опытная партия таких топливных элементов будет установлена в один из реакторов НИИАР.

Реактор Халден и "противоаварийное" топливо

Реактор HBWR мощностью 25 МВт эксплуатировался в норвежском Халдене с 1959 года. Его особенностью было то, что он мог работать в различных режимах (в частности, с различными видами ядерного топлива), поэтому имел очень широкий спектр применения. При этом он считался совместным международным проектом (Халденский реакторный проект), в котором участвовали 19 стран. В международных программах Халденского проекта участвовали и российские организации.

Общее управление проектом осуществляло Агентство ОЭСР по атомной энергии (NEA). Норвегия, как принимающая сторона, вносила 30% финансирования работы реактора, остальные 70% покрывались остальными странами-участниками.

Некоторое время назад реактор Халден был остановлен из-за срабатывания системы защиты, вызванного отказом одного из элементов оборудования. Хотя лицензия на эксплуатацию истекала только в 2020 году, 27 июня нынешнего года было объявлено, что лицензия не только не будет продлена, но и что реактор вообще не будет перезапущен.

Одним из последних проектов, который планировался на реакторе, был совместный проект международных компаний Global Nuclear Fuel, Framatome и Westinghouse по разработке толерантного ядерного топлива. Испытания экспериментальных топливных сборок планировалось как раз проводить на халденском реакторе, и теперь этому консорциуму придется искать иные варианты.

Работы по созданию устойчивого к авариям толерантного ядерного топлива (accident tolerant fuel, ATF) в настоящее время активно идут в мире, стимулом к этому стала авария на японской АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года. Тогда после цунами, вызванного мощным землетрясением, обесточились энергоблоки станции, прекратилась подача охлаждающей воды в активные зоны их реакторов, в них произошел перегрев ядерного топлива. В результате повышения температуры циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) возникла так называемая пароциркониевая реакция, сопровождавшаяся выделением дополнительного большого количества тепла и водорода, который в итоге взорвался, в результате чего разрушились конструкции зданий энергоблоков, в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

Практически сразу после этой аварии в странах с развитой атомной энергетикой активизировались разработки по предотвращению возможности возникновения пароциркониевой реакции, в том числе благодаря применению различных комбинаций оболочек твэлов и их начинки — топливных композиций. По мнению экспертов, компании, которые решат задачу создания эффективно работающего толерантного ядерного топлива, потеснят конкурентов на мировом рынке производителей топлива для АЭС.

Государственный научный центр "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (входит в научный дивизион Росатома) — крупнейший российский научно-исследовательский экспериментальный комплекс атомной энергетики. В составе НИИАР действует несколько исследовательских ядерных реакторов. В 2016 году НИИАР официально стал международным центром по реализации совместных научно-исследовательских проектов на базе исследовательских реакторов под эгидой МАГАТЭ.