Росатом изучит возможность продления сроков работы атомных ледоколов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли выполнят работы, результаты которых будут нужны для определения возможности продления до 36 лет сроков службы трех действующих отечественных атомных ледоколов "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач", следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

Эти работы выполнит предприятие Росатома "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород, главный конструктор судовых реакторных установок) по заказу ФГУП "Атомфлот". Как отмечается в техническом задании, положительные результаты работы позволят продлить до 200 тысяч часов назначенный ресурс (срок эксплуатации) реакторной установки атомного ледокола "Ямал" и до 36 лет срок службы атомохода, продлить до 235 тысяч часов ресурс реакторных установок атомных ледоколов "Таймыр" и "Вайгач" и срок службы этих судов также до 36 лет, обеспечив функционирование арктической морской транспортной системы до обновления парка российского атомного ледокольного флота.

Ресурс реакторной установки — главный фактор, определяющий сроки эксплуатации атомных ледоколов. Специалисты "ОКБМ Африкантов" должны будут среди прочего провести комплексное обследование систем и оборудования реакторных установок этих трех ледоколов, разработать методики определения и обоснования остаточного ресурса систем, важных для безопасности атомоходов, разработать программы подготовки реакторных установок к продлению сроков эксплуатации на указанное время. Кроме того, предстоит выполнить исследования, которые в случае получения положительных результатов дадут основание рассмотреть возможность продления сроков работы "Таймыра" и "Вайгача" и до 40 лет.

В итоге должны быть оформлены решения о продлении сроков службы трех атомных ледоколов. Все работы должны быть выполнены до конца 2020 года.

"Таймыр" и "Вайгач" — мелкосидящие атомные ледоколы проекта 10580 "Таймыр". Отличительная черта данного проекта ледоколов — уменьшенная осадка, позволяющая обслуживать суда, следующие по Северному морскому пути с заходом в устья сибирских рек. "Таймыр" введен в эксплуатацию в июне 1989 года, "Вайгач" — в июле 1990 года. "Таймыр" и "Вайгач" развивают мощность в 50 тысяч лошадиных сил.

В 2017 были завершены плановые работы по продлению ресурса реакторных установок "Таймыра" и "Вайгача" до 200 тысяч часов, благодаря чему срок эксплуатации атомоходов был продлен на пять лет.

"Ямал" — атомный ледокол класса "Арктика", введен в эксплуатацию в октябре 1992 года. Это один из двух самых мощных действующих атомных ледоколов (наряду с ледоколом "50 лет Победы"). "Ямал" развивает мощность в 75 тысяч лошадиных сил, что позволяет судну преодолевать даже очень толстые ледяные преграды. При необходимости атомоход может быть трансформирован во вспомогательный боевой крейсер.

Сейчас в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе идет строительство трех новых, еще более мощных российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Головной ледокол "Арктика" и первый серийный ледокол "Сибирь" ранее были спущены на воду, второй серийный атомоход "Урал" пока находится на стапелях. Плановый срок сдачи "Арктики" — середина 2019 года, "Сибири" — ноябрь 2020-го, "Урала" — ноябрь 2021-го.

Атомоходы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В дальнейшем в России должны быть построены самые мощные в мире атомные ледоколы проекта 10510 "Лидер". Они задуманы как самые мощные в мире атомоходы. Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов. Ранее сообщалось, что первый ледокол проекта 10510 возможно построить к 2030 году, а всего для освоения Арктики потребуется два-три таких ледокола. Как сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли, атомный ледокол "Лидер" будет строиться на судостроительном комплексе "Звезда" в Приморье.