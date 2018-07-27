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Ядерные технологии
Ядерные технологии

"Росатом" в этом году отгрузит два последних реактора для новых ледоколов

(обновлено: 18:45 27.07.2018)
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© РИА Новости / Вера КостамоСотрудники Русской Арктики отправились в экспедицию на остров АлджераСотрудники Русской Арктики отправились в экспедицию на остров Алджера
© РИА Новости / Вера Костамо

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш" планирует в нынешнем году отгрузить два ядерных реактора РИТМ-200 для строящегося российского универсального атомного ледокола "Урал", тем самым будут завершены поставки реакторных установок для этих судов, сообщил генеральный директор "Атомэнергомаша" Андрей Никипелов.

Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"В этом году планируем завершить изготовление и отгрузку двух реакторов", — сказал Никипелов в пятницу на заседании комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России.

"Тем самым мы полностью закрываем потребности трех строящихся ледоколов и уже занимаемся проектированием новой силовой установки, в два раза большей мощности, для нового поколения ледоколов, решение по строительству которых тоже будет принято в этом году", — добавил Никипелов.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Атомная электростанция Крюа в департаменте Ардеш, Франция. Архивное фото
© AFP 2018 / Philippe Desmazes
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В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе идет строительство трех судов этого проекта: головной ледокол "Арктика" и первый серийный ледокол "Сибирь" спущены на воду, второй серийный атомоход "Урал" пока находится на стапелях. Плановый срок сдачи "Арктики" — в середине 2019 года, "Сибири" — ноябрь 2020-го, "Урала" — ноябрь 2021-го.

В состав силовой установки РИТМ-200, которая будет использоваться на атомных ледоколах проекта 22220, входят два ядерных реактора тепловой мощностью по 175 МВт каждый. РИТМ-200 — это новое поколение реакторных установок, для них были разработаны новые технологии и инструменты, не применявшиеся ранее не только в России, но и в мире. Реакторная установка РИТМ-200 имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, что в результате обеспечивает улучшенные технические характеристики новых ледоколов по скорости, ледопроходимости, а также двойную осадку судов, что позволит им вести работу как в морской акватории, так и на малых глубинах сибирских рек. В 2016 году "Атомэнергомаш" поставил два реактора РИТМ-200 для ледокола "Арктика", а в 2017 году — два реактора для ледокола "Сибирь".

Модельные испытания ледокола проекта 10510 Лидер в ледовом бассейне Крыловского научного центра. Архивное фото
© Фото : Крыловский государственный научный центр
В Минпромторге рассказали о строительстве атомного ледокола "Лидер"

В дальнейшем в России должны быть построены еще более мощные атомные ледоколы проекта 10510 "Лидер". Они задуманы как самые мощные в мире атомоходы. На них будут установлены ядерные паропроизводящие установки, состоящие из двух реакторных установок РИТМ-400 тепловой мощностью по 315 МВт каждая. Проектант атомного ледокола проекта 10510 — ЦКБ "Айсберг".

Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов. Ранее сообщалось, что первый ледокол проекта 10510 возможно построить к 2030 году, а всего для освоения Арктики потребуется два-три таких ледокола. Как сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли, атомный ледокол "Лидер" будет строиться на судостроительном комплексе "Звезда" в Приморье.

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