"Росатом" в этом году отгрузит два последних реактора для новых ледоколов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш" планирует в нынешнем году отгрузить два ядерных реактора РИТМ-200 для строящегося российского универсального атомного ледокола "Урал", тем самым будут завершены поставки реакторных установок для этих судов, сообщил генеральный директор "Атомэнергомаша" Андрей Никипелов.

"В этом году планируем завершить изготовление и отгрузку двух реакторов", — сказал Никипелов в пятницу на заседании комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России.

"Тем самым мы полностью закрываем потребности трех строящихся ледоколов и уже занимаемся проектированием новой силовой установки, в два раза большей мощности, для нового поколения ледоколов, решение по строительству которых тоже будет принято в этом году", — добавил Никипелов.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе идет строительство трех судов этого проекта: головной ледокол "Арктика" и первый серийный ледокол "Сибирь" спущены на воду, второй серийный атомоход "Урал" пока находится на стапелях. Плановый срок сдачи "Арктики" — в середине 2019 года, "Сибири" — ноябрь 2020-го, "Урала" — ноябрь 2021-го.

В состав силовой установки РИТМ-200, которая будет использоваться на атомных ледоколах проекта 22220, входят два ядерных реактора тепловой мощностью по 175 МВт каждый. РИТМ-200 — это новое поколение реакторных установок, для них были разработаны новые технологии и инструменты, не применявшиеся ранее не только в России, но и в мире. Реакторная установка РИТМ-200 имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, что в результате обеспечивает улучшенные технические характеристики новых ледоколов по скорости, ледопроходимости, а также двойную осадку судов, что позволит им вести работу как в морской акватории, так и на малых глубинах сибирских рек. В 2016 году "Атомэнергомаш" поставил два реактора РИТМ-200 для ледокола "Арктика", а в 2017 году — два реактора для ледокола "Сибирь".

В дальнейшем в России должны быть построены еще более мощные атомные ледоколы проекта 10510 "Лидер". Они задуманы как самые мощные в мире атомоходы. На них будут установлены ядерные паропроизводящие установки, состоящие из двух реакторных установок РИТМ-400 тепловой мощностью по 315 МВт каждая. Проектант атомного ледокола проекта 10510 — ЦКБ "Айсберг".

Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов. Ранее сообщалось, что первый ледокол проекта 10510 возможно построить к 2030 году, а всего для освоения Арктики потребуется два-три таких ледокола. Как сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли, атомный ледокол "Лидер" будет строиться на судостроительном комплексе "Звезда" в Приморье.