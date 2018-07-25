Росатом обосновал возможное продление сроков работы блока АЭС "Козлодуй"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Специалисты госкорпорации "Росатом" завершили обоснование возможности продления до 60 лет сроков эксплуатации энергоблока №6 единственной болгарской АЭС "Козлодуй", церемония подписания заключительных актов выполненных работ состоялась в среду в Софии, сообщила компания "Русатом-Международная сеть".

Документы были подписаны между АЭС "Козлодуй" и консорциумом "Русатом Сервис"-"Концерн Росэнергоатом"-"Риск Инженеринг". В мероприятии приняли участие министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров, представители АЭС "Козлодуй" и другие лица.

"Результаты проведенных в рамках проекта работ показали, что обследованное оборудование, строительные конструкции и системы находятся в работоспособном состоянии и, учитывая существующую систему техобслуживания и ремонта, могут безопасно эксплуатироваться до 2051 года при условии проведения работ по управлению ресурсными характеристиками и выполнения указанных в заключениях рекомендаций", — говорится в сообщении.

В 2017 году были завершены работы по продлению до 2047 года срока эксплуатации пятого энергоблока АЭС "Козлодуй".

Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она является одной из крупнейших в восточной Европе, но в 2006 году Болгария в рамках выполнения требований о вступлении в Евросоюз была вынуждена закрыть первые четыре блока этой станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440. Сейчас на станции работают пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.