Началась загрузка ядерного топлива на первой российской плавучей АЭС

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Загрузка ядерного топлива в реакторы начата на первом российском плавучем атомном энергоблоке "Академик Ломоносов", предназначенном для энергоснабжения Чукотки, сообщил департамент коммуникаций концерна "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом").

Плавучий энергоблок находится на площадке предприятия Росатома "Атомфлот" в Мурманске. Готовность к началу работ по загрузке топлива накануне подтвердил Ростехнадзор, отмечается в сообщении.

Следующими ключевыми этапами, которые планируется выполнить до конца текущего года, станут физический пуск реакторов и начало комплексных швартовных испытаний (также после получения соответствующих разрешений Ростехнадзора).

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" проекта 20870 — это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Энергоблок предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и его основная цель – обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море. Ввести энергоблок в эксплуатацию планируется в порту Певек на Чукотке в декабре 2019 года.

Энергоблок оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать электрическую и тепловую энергию в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тысяч человек.

ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Ядерные процессы на плавучем энергоблоке отвечают всем требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и не будут нести угроз окружающей среде. В настоящее время Росатом уже работает над вторым поколением ПАТЭС — оптимизированным плавучим энергоблоком, который будет меньше своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа RITM-200M мощностью 50 МВт каждый.