Порошенко похвастался переходом Южно-Украинской АЭС на американское топливо

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во вторник во время встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном заявил, что энергоблок Южно-Украинской АЭС впервые заработал на американском топливе компании Westinghouse.
"Могу отметить, что сегодня впервые энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции заработал на американском топливе компании Westinghouse ", — приводит слова Порошенко пресс-служба.
По данным пресс-службы, стороны обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, в частности, в энергетической сфере. Также собеседники скоординировали подходы и практические меры украинской и американской сторон в деле противодействия строительству газопровода "Северный поток-2".
Против реализации "Северного потока — 2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.