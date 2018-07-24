Порошенко похвастался переходом Южно-Украинской АЭС на американское топливо

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во вторник во время встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном заявил, что энергоблок Южно-Украинской АЭС впервые заработал на американском топливе компании Westinghouse.

Российская компания ТВЭЛ сейчас является основным поставщиком топлива для украинских АЭС. В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива в 2014 году Украина договорилась с Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года.

"Могу отметить, что сегодня впервые энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции заработал на американском топливе компании Westinghouse ", — приводит слова Порошенко пресс-служба.

По данным пресс-службы, стороны обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, в частности, в энергетической сфере. Также собеседники скоординировали подходы и практические меры украинской и американской сторон в деле противодействия строительству газопровода "Северный поток-2".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против реализации "Северного потока — 2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что проект "Северный поток-2" является исключительно коммерческим и не имеет политической подоплеки. Как отметил Песков, "Северный поток-2" — это крупный международный проект, который в том числе направлен на обеспечение энергобезопасности Европы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.