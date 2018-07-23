Эксперт рассказал о возможных доходах Египта от АЭС эд-Дабаа

КАИР, 23 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Суммарный доход Египта от эксплуатации первой в стране атомной электростанции эд-Дабаа на Средиземном море превысит 300 миллиардов долларов, считает бывший ведущий египетский эксперт МАГАТЭ Юсри Абу Шади.
По словам Абу Шади, проект даст мощный толчок развитию экономики Египта на многие десятилетия. Наиболее благоприятные условия для развития получат наука, медицина, технологии и образование. "Египет также сможет экономить нефть и газ и использовать их не для производства электроэнергии, а в других областях промышленности или же продавать на экспорт", — добавил эксперт.
Четыре энергоблока АЭС эд-Дабаа с реакторами ВВЭР-1200 будут построены в Египте с участием госкорпорации Росатом по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Это энергоблоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями. Старт реализации проекта был дан 11 декабря 2017 года в Каире.
Египет реализует программу развития мирного атома в рамках диверсификации источников электроэнергии. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник, 24 июля, откроет три новые гигантские электростанции мощностью 4800 мегаватт каждая, построенные для страны в сотрудничестве с немецкой компанией Siemens в районе новой административной столицы, Бени-Суэйфе и в эль-Берлисе в провинции Кафр Шейх.