Эксперт рассказал о возможных доходах Египта от АЭС эд-Дабаа

КАИР, 23 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Суммарный доход Египта от эксплуатации первой в стране атомной электростанции эд-Дабаа на Средиземном море превысит 300 миллиардов долларов, считает бывший ведущий египетский эксперт МАГАТЭ Юсри Абу Шади.

"АЭС – это стабильный источник дешевой электроэнергии. Период работы станции составит 60 лет, он может быть продлен до 80-ти лет и даже больше — такой проект выбрал для себя Египет… Совокупный доход Египта от АЭС за время эксплуатации превысит 300 миллиардов долларов, включая развитие сопутствующих отраслей хозяйства, налоговые поступления и прочее", — цитирует эксперта египетская газета "Тахрир".

По словам Абу Шади, проект даст мощный толчок развитию экономики Египта на многие десятилетия. Наиболее благоприятные условия для развития получат наука, медицина, технологии и образование. "Египет также сможет экономить нефть и газ и использовать их не для производства электроэнергии, а в других областях промышленности или же продавать на экспорт", — добавил эксперт.

Четыре энергоблока АЭС эд-Дабаа с реакторами ВВЭР-1200 будут построены в Египте с участием госкорпорации Росатом по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Это энергоблоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями. Старт реализации проекта был дан 11 декабря 2017 года в Каире.

Египет реализует программу развития мирного атома в рамках диверсификации источников электроэнергии. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник, 24 июля, откроет три новые гигантские электростанции мощностью 4800 мегаватт каждая, построенные для страны в сотрудничестве с немецкой компанией Siemens в районе новой административной столицы, Бени-Суэйфе и в эль-Берлисе в провинции Кафр Шейх.