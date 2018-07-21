В Чехии до конца года решат вопрос о строительстве новых блоков на АЭС

ПРАГА, 21 июл – РИА Новости. До конца нынешнего года правительство Чехии решит вопрос о строительстве новых энергоблоков на АЭС, заявила в субботу глава минпромторга Марта Новакова в интервью пражскому порталу Novinky.

"Я не хотела бы вести дискуссию о том, по душе ли мне строительство новых ядерных блоков или я отдаю предпочтение чему-то другому. Правительство достигло консенсуса в вопросе о том, что для Чехии является подходящим именно этот вариант. До конца года должно быть принято решение о начале тендера (на строительство блоков). График процесса должен быть составлен так, чтобы мы достигли цели в 2032 году", — сказала Новакова, которая занимает свой пост с 27 июня, когда президент республики Милош Земан утвердил состав нового кабинета премьера Андрея Бабиша.

В настоящее время в Чехии действуют две АЭС, построенные в разное время по советским проектам. АЭС "Темелин" находится на юго-западе республики и состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 МВт. Старейшая из двух станций, "Дукованы", расположена на юго-востоке страны и имеет 4 энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Каждая из АЭС вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом".

Новое правительство Чехии предполагает до конца года рассмотреть вопрос о строительстве одного или двух новых блоков на АЭС "Дукованы" или по одному новому блоку на обеих чешских АЭС. В возможном тендере на постройку новых энергоблоков ранее изъявили желание принять участие фирмы из Франции, Южной Кореи и Китая, а также "Росатом" и японо-американская компания Westinghouse.

По словам министра, к процессу необходимо будет подключить соответствующие органы Евросоюза, чтобы "впоследствии не иметь с ними проблем".

Новакова отдает предпочтение тому, чтобы строительство новых блоков на АЭС вела курирующая их полугосударственная энергокомпания ČEZ. При этом она отметила, что существуют определенные проблемы с позицией миноритарных акционеров ČEZ, так что процесс строительства может оказаться совсем непростым.

Глава минпромторга также ответила на вопрос о том, можно ли в Чехии использовать венгерский вариант финансирования строительства новых блоков АЭС. Россия и Венгрия в конце 2014 года подписали документы на постройку пятого и шестого блоков единственной венгерской АЭС "Пакш" с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Россия даст Венгрии на проект кредит до 10 миллиардов евро.

"Нам в Брюсселе порекомендовали познакомиться с моделью, реализованной на АЭС "Пакш". Однако Австрия начала связанный с этим судебный процесс, и мы не знаем, чем этот суд закончится, и не будут ли, в конце концов, приняты новые условия. Если мы будем ждать решения суда о том, одобрит ли он венгерскую модель, может пройти еще 10 лет", — сказала Новакова.