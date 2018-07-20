Россия не получила от США ответа, попадает ли АЭС в Бушере под санкции

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия ждет от США ответа, коснутся ли санкции против Ирана проекта АЭС в иранском Бушере, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Если говорится, что ни одного доллара не должно попадать в казну Ирана для реализации его политики, то тогда у меня простой вопрос — что делать с "Бушером"? Он тоже попадает под санкции? А что делать с этими инженерами, учеными, которые работают на "Бушере", которые получили определенные знания?" — сказал Антонов в ходе дискуссии в клубе "Валдай" по результатам саммита в Хельсинки.

В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" (проект АЭС "Бушер-2"). На блоках №2 и №3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким, так называемым "постфукусимским", требованиям безопасности.

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.