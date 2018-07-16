РУППУР (Бангладеш), 16 июл — РИА Новости. Успешная реализация проекта АЭС "Руппур", которая строится в Бангладеш при участии РФ, даст России преимущество при выборе бенгальской стороной партнера для сооружения новой атомной электростанции, заявил российским журналистам министр науки и технологий Бангладеш Яфеш Осман.

"Это (определение страны-партнера — ред.) является вопросом будущего, однако сотрудничество по текущему проекту, определенно, даст России дополнительное преимущество", — сказал Осман, отвечая на вопрос РИА Новости, вскоре после прошедшей в субботу церемонии заливки первого бетона в основание энергоблока №2 АЭС "Руппур".

Министр отметил, что реализация текущего совместного проекта даст бенгальской стороне лучшее понимание относительно планов по дальнейшему сотрудничеству с Россией в атомной сфере.

"Когда это произойдет, мы поймем, какие перед нами стоят проблемы, и в чем состоит их решение. До тех пор нам будет сложно начать новый проект. У нас есть план, который состоит в том, чтобы 20% вырабатываемой в Бангладеш энергии приходилось на радиоизотопные источники. Для этого нам потребуется построить новые электростанции, и мы уже приступили к поиску площадок", — рассказал Осман.

Он не исключил, что площадкой строительства новой атомной электростанции в Бангладеш может стать один из малонаселенных островов, либо другое место подобного типа. "Проект АЭС "Руппур" даст нам весь необходимый опыт — в противном случае, нам будет сложно начать новый. Это займет некоторое время, однако строительство новых станций, действительно, является частью нашего плана", — констатировал собеседник.

Ранее вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил журналистам, что Москва не исключает возможности своего участия в строительстве новой атомной электростанции на юге Бангладеш.

АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Строительство первого энергоблока станции началось 30 ноября 2017 года.

Восьмого июля нынешнего года регулирующий орган Бангладеш в сфере атомной энергетики выдал лицензию на начало строительства энергоблока №2. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока АЭС "Руппур" намечен на 2023 год, второго — на 2024 год. —0-