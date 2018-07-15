"Росатом" обеспечивает четверть потребностей Франции в обогащенном уране

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" обеспечивает около 25 процентов потребностей Франции в обогащенном уране, говорится в информационных материалах к предстоящей встрече президентов РФ и Франции.

Владимир Путин в Кремле примет Эммануэля Макрона, который прибыл в Москву на финал чемпионата мира по футболу. В решающем матче ЧМ-2018 в 18.00 мск на поле "Лужников" сойдутся команды Франции и Хорватии.

"Успешно осуществляются поставки урана для французских АЭС. Сегодня около 25% потребностей Франции в обогащенном уране обеспечивает госкорпорация "Росатом". Ежегодный товарооборот в этой сфере составляет около 3 млрд долларов", — сообщается в материалах.

Отмечается, что обе страны придают приоритетное значение развитию кооперации и осуществлению совместных проектов в сфере атомной энергетики, атомного машиностроения и ядерного топливного цикла. С 7 сентября 2017 года осуществляются поставки высокообогащенного урана для исследовательского реактора "Жюль Горовиц". 11 сентября 2017 года были подписаны договоренности в целях определения порядка предоставления и проверки информации о наличии и использовании поставленного ядерного материала.