Названы сроки начала строительства новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Начало строительства двух новых энергоблоков АЭС "Пакш" в Венгрии намечено на конец 2018 года, но не позднее 27 октября 2019 года, сообщается в материалах к предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"В соответствии с межправительственным соглашением госкорпорация "Росатом" осуществит комплекс работ по дальнейшему увеличению мощности АЭС "Пакш", включая проектирование, сооружение и ввод в эксплуатацию двух новых энергоблоков. 6 марта 2017 года Будапешт завершил согласование проекта в Еврокомиссии. Начало строительства намечено на конец 2018 года, но не позднее 27 октября 2019 года", — говорится в материалах.

Также отмечается, что энергетика является важнейшей областью двустороннего торгово-экономического сотрудничества двух стран. Ранее ОАО "ТВЭЛ" провело работы по восстановлению 2-го энергоблока АЭС "Пакш", поврежденного в результате аварии, и совместно с ЗАО "Атомстройэкспорт" осуществило программу продления срока эксплуатации и повышения мощности четырех энергоблоков станции (суммарно — с 1760 до 2000 Мвт).