Росатом приветствовал участие индийских компаний в проекте АЭС "Руппур"

РУППУР (Бангладеш), 14 июл — РИА Новости. Россия будет приветствовать участие индийских компаний в строительстве первой в Бангладеш атомной электростанции "Руппур", заявил журналистам первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин.

В субботу в округе Пабна в Бангладеш прошла торжественная церемония заливки первого бетона в основание энергоблока №2 АЭС "Руппур". В ней приняли участие премьер-министр страны Шейх Хасина, заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов и первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин.

"В марте этого года в Москве было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве, и мы ожидаем, что в ближайшее время индийские компании примут участие в конкурсе. Речь идет о поставках материалов, о поставках некоторых видов оборудования и, конечно, о строительно-монтажных работах. Мы будем очень рады, если в сооружении АЭС "Руппур" примут участие те индийские компании, у которых есть опыт сооружения по нашим технологиям атомных станций на площадке "Куданкулам", — сказал Локшин по окончании церемонии заливки бетона.

По его словам, для зарубежных партнеров очень важен тот факт, что Россия предлагает энергоблоки, спроектированные по современным и самым безопасным из ныне действующих референтным технологиям.

"Напомню, что два блока, построенных по таким проектам, уже работают в Российской Федерации. Кроме того, "Росатом" обладает компетенциями и возможностями на всех этапах жизненного цикла", — отметил Локшин.

АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Строительство первого энергоблока станции началось 30 ноября 2017 года.

Восьмого июля нынешнего года регулирующий орган Бангладеш в сфере атомной энергетики выдал лицензию на начало строительства энергоблока №2.

Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока АЭС "Руппур" намечен на 2023 год, второго — на 2024 год.