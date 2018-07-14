Россия может принять участие в строительстве новой АЭС в Бангладеш

РУППУР (Бангладеш), 14 июл — РИА Новости. Россия не исключает возможности своего участия в строительстве новой атомной электростанции на юге Бангладеш, заявил журналистам вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

В субботу в округе Пабна в Бангладеш прошла торжественная церемония заливки первого бетона в основание энергоблока №2 АЭС "Руппур". В ней приняли участие премьер-министр страны Шейх Хасина, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин.

"Сегодня премьер-министр (Бангладеш) намекнула, что у них есть планы по строительству двух новых блоков в южной части Бангладеш. Поэтому, я думаю, что у нас есть шансы развить это сотрудничество", — сказал Борисов по окончании церемонии заливки бетона.

Он охарактеризовал сегодняшнее событие как "знаменательное" и для Бангладеш, и для России. "Это очень серьезный, ответственный проект. Он выводит экономику и энергетику Бангладеш на новый качественный уровень, потому что резервы энергетики — это резервы для развития индустрии, промышленности, высокотехнологичного сельского хозяйства, науки. Конечно, без энергетики развития нет", — подчеркнул Борисов.

Как напомнил вице-премьер РФ, в 2017 году была создана межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, работа которой, как ожидается, должна вывести отношения России и Бангладеш на качественно новый уровень по всем направлениям.

"Я думаю, есть перспективы развития в области промышленности и науки, в таких наукоемких областях как энергетика, космос. Также динамично развивается военно-техническое сотрудничество", — резюмировал Борисов.