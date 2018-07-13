"Роскосмос" будет использовать суперкомпьютерные технологии "Росатома"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Роскосмос планирует использовать суперкомпьютерные технологии и применять программные комплексы разработки Росатома, говорится в совместном сообщении госкорпораций.

"Состоялось рабочее совещание Роскосмоса и Росатома под руководством Дмитрия Рогозина, темой которого стало развитие сотрудничества двух ведомств. На встрече обсудили возможности развития взаимодействия в таких направлениях, как суперкомпьютерные технологии и применение программных комплексов разработки Росатома, создание радиационно-стойкой отечественной компонентой базы и новых материалов, а также использование технологий малой энергетики в интересах российской космонавтики", — отмечается в сообщении.

В числе конкретных продуктов специалистами Росатома были представлены расчетно-математический комплекс "ЛОГОС", позволяющий моделировать различные физические процессы, а также система полного жизненного цикла "Цифровое предприятие" и центры обработки данных (ЦОД) для хранения и распространения информации.

Со стороны Роскосмоса были сделаны встречные предложения по приложению программных разработок в ракетно-космической промышленности. По результатам совместной проработки некоторые совместные предложения Роскосмоса и Росатома в ближайшее время могут быть предложены для интеграции в госпрограмму "Цифровая экономика".

Серьезный интерес для обеих организаций вызвала инициатива создания межведомственного центра радиационных испытаний электронно-компонентной базы (ЭКБ). В центре планируется моделировать влияние всех существующих видов космического излучения на ЭКБ и радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов. По этому поводу, а также по ряду других совместных инициатив были достигнуты договоренности о проведении дополнительных межведомственных встреч, конференций и семинаров.