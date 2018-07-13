"Роскосмос" будет использовать суперкомпьютерные технологии "Росатома"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Роскосмос планирует использовать суперкомпьютерные технологии и применять программные комплексы разработки Росатома, говорится в совместном сообщении госкорпораций.
В числе конкретных продуктов специалистами Росатома были представлены расчетно-математический комплекс "ЛОГОС", позволяющий моделировать различные физические процессы, а также система полного жизненного цикла "Цифровое предприятие" и центры обработки данных (ЦОД) для хранения и распространения информации.
Серьезный интерес для обеих организаций вызвала инициатива создания межведомственного центра радиационных испытаний электронно-компонентной базы (ЭКБ). В центре планируется моделировать влияние всех существующих видов космического излучения на ЭКБ и радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов. По этому поводу, а также по ряду других совместных инициатив были достигнуты договоренности о проведении дополнительных межведомственных встреч, конференций и семинаров.