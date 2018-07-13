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Ядерные технологии
Ядерные технологии

В Росатоме рассказали, как АЭС "Руппур" поможет развитию Бангладеш

(обновлено: 13:16 13.07.2018)
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© Фото : предоставлено Группой компаний ASEСтарший вице-президент по управлению зарубежными проектами Группы компаний ASE (входит в состав Росатома) Александр ХазинСтарший вице-президент по управлению зарубежными проектами Группы компаний ASE (входит в состав Росатома) Александр Хазин
© Фото : предоставлено Группой компаний ASE

РУППУР (Бангладеш), 13 июл — РИА Новости. Проект строительства первой в Бангладеш АЭС "Руппур", в котором принимает участие РФ, реализуется в строгом соответствии с графиком, заявил в интервью российским журналистам старший вице-президент по управлению зарубежными проектами Группы компаний ASE (входит в состав Росатома) Александр Хазин. По его словам, слаженная работа международной команды на площадке атомной станции даст мощный импульс развитию не только Бангладеш, но и всего южноазиатского региона.

Cоветник премьер-министра Бангладеш по энергетике Тауфик-э-Элахи Чоудхури
© Фото : предоставлено офисом премьер-министра Бангладеш
Тауфик-э-Элахи Чоудхури: АЭС "Руппур" - это мечта Бангладеш
Сооружение первой в Бангладеш АЭС "Руппур" началось осенью 2017 года. Площадка станции расположена на восточном берегу реки Падма в поселении Руппур примерно в 160 километрах от столицы страны Дакки. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР мощностью 1200 мегаватт каждый, построенных по российскому проекту "АЭС-2006". Блоки такого типа принадлежат к поколению "3+", а значит, имеют улучшенные технико-экономические показатели и соответствуют самым современным требованиям надежности и безопасности.

Первый камень в начало строительства АЭС "Руппур" был заложен осенью 2013 года. Энергоблок №1 планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, энергоблок №2 — в 2024 году. Срок эксплуатации каждого энергоблока — 60 лет. Стоимость проекта составит до 13 миллиардов долларов. Россия предоставляет государственный экспортный кредит в размере до 11,38 миллиарда долларов.

Строительство по графику

Как заявил журналистам представитель руководства ASE, реализация проекта строительства АЭС "Руппур" движется в штатном режиме: в 2017 году "Росатом" получил лицензию на сооружение первого блока станции, а 8 июля текущего года — на строительство второго.

Церемония заливки первого бетона на стройплощадке АЭС Руппур, Бангладеш. Архивное фото
© Фото : Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия, Индия и Бангладеш будут сотрудничать по проекту АЭС "Руппур"
"Лицензию на второй блок получили даже с небольшим опережением графика", — сообщил Хазин. Он заверил, что, несмотря на специфику страны и ряд сложностей в сфере логистики, о серьезных препятствиях на сегодняшний день речи не идет. "Четырнадцатого июля у нас состоится заливка бетона в основание второго блока станции. Рассчитываем, что ввод АЭС в эксплуатацию состоится согласно плану: первый блок будет пущен — в 2023 году, второй — в 2024 году. Пока все идет штатном режиме", — информировал собеседник.

Затрагивая логистический аспект данного проекта, Хазин рассказал, что тяжеловесное оборудование для атомной электростанции, включая электроустановку, парогенератор и другие элементы, доставляются по морю за 45-60 суток. Этот цикл доставки заложен в графике "Росатома", отметил представитель ASE.

"Мы выгружаем это оборудование в морских портах, после чего заказчик производит растаможивание. Затем его по реке доставляют на площадку. Более легкое оборудование планируем доставлять наземным транспортом", — рассказал он.

Монтаж "ловушки расплава"

Говоря о предстоящих планах, Хазин сообщил, что уже в августе Росатом планирует установить на первом энергоблоке АЭС "Руппур" одну из важнейших систем безопасности — устройство локализации расплава (УЛР).

Атомная электростанция. Архивное фото
© Fotolia / chalabala
В Бангладеш на АЭС "Руппур" применят российскую автоматику управления
"Мы ее называем "ловушка расплава". Начать работы мы планируем в конце лета, "ловушка" уже идет по морю из России. Кроме того, продолжается возведение зданий реакторного и турбинного отделений на первом энергоблоке этой станции", — сообщил он.

"Ловушка расплава" является уникальной разработкой российских атомщиков, представляющей собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Ловушка представляет собой конусообразный корпус, устанавливаемый на дне шахты реактора. Она заполнена специальными материалами, которые в случае чрезвычайной ситуации перемешиваются с расплавом активной зоны и обеспечивают его равномерное размещение в корпусе ловушки. Устройство может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду.

Хазин отметил, что в реакторах ВВЭР-1200, которые будут использоваться на АЭС "Руппур", реализована "уникальная комбинация активных и пассивных систем безопасности, обеспечивающих максимальную устойчивость к внешним и внутренним факторам".

"Оболочка купола реактора предусматривает падение самолета и рассчитывается по специальной методике… Это самый современный блок, который существует на сегодняшний день в мире. Я считаю, что никто из наших коллег по атомной отрасли таких успехов не достиг", — указал он.

Импульс всему региону

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер Бангладеш поблагодарила Россию за помощь в строительстве АЭС
В целом, отметил Хазин, для Бангладеш АЭС "Руппур" является приоритетным проектом, который уже сегодня в немалой степени способствует развитию как страны, так и всего региона. В сооружении станции принимают участие местные компании, развиваются смежные сферы бизнеса, связанные с обеспечением работников транспортом, питанием и медицинским обслуживанием. Когда же АЭС начнет работать, вместе с ней появятся и специалисты в сфере ядерной энергетики, которых раньше в стране не было, указал собеседник.

"Сейчас на площадке работают 4,5 тысячи человек, из них примерно треть — россияне. Остальные — бангладешцы, а также представители других стран. У нас здесь целая международная команда с участием компаний из Франции, Германии, Индии и других. В перспективе мы планируем задействовать почти 12 тысяч человек — это произойдет на пике строительства в 2020-2021 годах, когда параллельно с сооружением двух блоков должны начаться пусконаладочные работы", — сказал представитель ASE.

При этом он отметил, что ни культурные, ни религиозные различия никоим образом не препятствуют эффективному сотрудничеству в рамках проекта строительства первой АЭС в Бангладеш. "Мы — люди открытые и не видим никаких проблем: ни религиозных, ни культурных. Все работают на результат, коим и является наша станция. Я считаю, обстановка у нас очень позитивная", — подытожил собеседник.

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Ядерные технологии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Андрей Дмитриев
Всё это было бы здорово, но когда в одном абзаце встречаются "кредит" и "Бангладеш", закрадывается подозрение, что проект выльется в очередную безвозмездную помощь.
13:15
13.07.2018
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