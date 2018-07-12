Иран ждет участия России в строительстве ядерных реакторов малой мощности

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Иран ожидает участия России в строительстве ядерных реакторов малой мощности для обеспечения своих потребностей в электроэнергии и пресной воде на юге страны, заявил советник верховного лидера ИРИ Али Акбар Велаяти.

"В этой сфере (ядерных реакторов. — Прим. ред.) я поднимал вопрос, который ранее согласовал с господином (главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром) Салехи, об установке реакторов мощностью 100 и 35 МВт на южном побережье нашей страны, в особенности в прибрежной полосе Мекран для обеспечения потребностей в электричестве и опреснении воды", — приводит его слова телекомпания IRIB.

"С передачей технологий, которую мы ожидаем от россиян, ОАЭИ не в столь отдаленном будущем может установить эти реакторы по всему южному побережью и использовать для восполнения дефицита воды", — отметил он.

В четверг президент России Владимир Путин принял в своей резиденции в Ново-Огарево старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбара Велаяти, который охарактеризовал прошедшие переговоры как конструктивные и искренние.