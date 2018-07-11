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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Росатом поэтапно решит, как захоронить самые опасные радиоактивные отходы

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© РИА НовостиЯдерные отходы. Архивное фотоЯдерные отходы. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" приняла стратегию создания в России пункта захоронения самых опасных радиоактивных отходов, относимых к 1 и 2 классу опасности, реализация этого проекта, направленного на обеспечение безопасного развития атомной энергетики в РФ, будет тщательно обоснована и проходить поэтапно, сообщается в научном журнале "Радиоактивные отходы".

Хранилище отходов ядерного топлива. Архивное фото
© РИА Новости / А. Соломонов
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Радиоактивные отходы (РАО) 1 класса (высокоактивные) и 2 класса (среднеживущие) образуются, в частности, при переработке отработавшего ядерного топлива. Вопрос обращения с такими отходами является одной из основных задач для развития атомной энергетики. Ранее было принято решение о строительстве в Нижне-Канском гранитоидном массиве в Красноярском крае уникальной подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ), результаты работы которой будут необходимы для обоснования строительства и безопасной эксплуатации в этом регионе подземного пункта глубинного захоронения (ПГЗРО) радиоактивных отходов 1 и 2 класса.

Нынешняя стратегия разработана предприятием Росатома "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" (НО РАО), Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН) и проектным офисом Росатома "Формирование Единой государственной системы обращения с РАО".

Как отмечается в стратегии, она в полной мере учитывает обязательства России по исполнению объединенной конвенции по безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами и лучшие международные практики создания ПГЗРО.

В документе отмечается важность создания пункта глубинного захоронения РАО 1 и 2 класса с экологической точки зрения, поскольку это позволит прекратить накопление таких отходов на предприятиях Росатома и разгрузить их временные хранилища. Кроме того, повысится конкурентоспособность услуг Росатома по переработке отработавшего ядерного топлива, а Россия станет страной, обладающей комплексной и полной инфраструктурой замыкания ядерного топливного цикла.

Поэтапное выполнение проекта

Согласно документу, проект создания ПГЗРО в Красноярском крае реализуется последовательно по фазам, причем их продолжительность может варьироваться в зависимости от вновь выявляемых обстоятельств геологического, гидрологического, инфраструктурного и иного характера.

Российская подводная лодка проекта 941. Архивное фото
© Фото : Bellona Foundation
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Первой фазой обозначены подготовительные работы по созданию подземной исследовательской лаборатории, рассчитанные до 2021 года. Затем идет сооружение демонстрационного центра и основных сооружений ПИЛ; длительность этой фазы — до пяти лет. Третья фаза "Эксплуатация и развитие подземной исследовательской лаборатории" рассчитана на пять лет и более. После этого наступает черед фазы по принятию решения о возможности создания подземного пункта глубинного захоронения, лицензированию сооружения ПГЗРО и строительства его первой очереди. Реализация этих мероприятий также запланирована на срок от пяти и более лет.

Эксплуатация первой очереди ПГЗРО и подземной исследовательской лаборатории составляют мероприятия пятой фазы проекта, которая рассчитана на 30 и более лет. Наконец, шестой фазой проекта станет закрытие в течение пяти и более лет первой очереди ПГЗРО.

Посетители у стенда государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кроме этого, планируется разработать и реализовать так называемый стратегический мастер-план исследований в обоснование безопасности сооружения, эксплуатации и закрытия ПГЗРО, программа исследований в подземной лаборатории, программы подготовки радиоактивных отходов к транспортировке и захоронению в ПГЗРО.

Что касается финансирования реализации стратегии, то его основными источниками обозначены средства федерального бюджета, реализуемые в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016—2020 годы и на период до 2030 года", а также средства специального резервного фонда Росатома по обращению с радиоактивными отходами.

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