Украина хочет построить завод по производству ядерного топлива

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Украина получила от китайской компании предложение провести трехсторонние переговоры о возможности покупки доли акций компании ТВЭЛ для реализации проекта строительства завода по производству ядерного топлива, сообщила во вторник пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
"В июне 2018 года от руководства компании China Nuclear Energy Industry Corporation поступило приглашение о проведении трехсторонних переговоров об участии китайской стороны в реализации проекта строительства завода по производству ядерного топлива на территории Украины. В ходе переговоров планируется обсудить условия участия китайской стороны в реализации проекта, выкупа доли акций компании ТВЭЛ и определения первоочередных шагов сотрудничества", — говорится в сообщении.
Украинский концерн "Ядерное топливо" и топливная компания Росатома ТВЭЛ в 2011 году подписали договор по сооружению завода по выпуску ядерного топлива для украинских АЭС. Строительство планировалось вести возле поселка Смолино в Кировоградской области Украины. Но кабинет министров Украины не рассмотрел и не утвердил проектно-сметную документацию по строительству завода, украинской стороной также не было осуществлено финансирование проекта. В 2015 году Украина приняла решение прекратить проект.
В свою очередь, ТВЭЛ неоднократно сообщал, что российская сторона в полном объеме и в срок выполнила все свои обязательства по этому проекту.