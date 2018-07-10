МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр энергетики Украины Игорь Насалик опроверг сообщения о предложении сотрудничества корпорации "Росатом", сообщает "Экономическая правда".

Ранее издание со ссылкой на письмо Насалика сообщало, что украинская сторона отмечает высокий уровень взаимодействия с Россией в сфере атомной энергетики. Помимо этого, Киев, как сообщалось в материале, считает необходимым возобновить несколько совместных проектов, в частности, создание на Украине производства тепловыделяющих элементов.

Как отметил украинский министр, в его письме первому заместителю генерального директора корпорации Кириллу Комарову содержалось предложение обсудить состояние совместных проектов на встрече в Брюсселе. Переговоры предлагалось провести с 9 по 12 июля.

Насалик заявил, что Минэнерго Украины выработало два сценария развития отношений с российской стороной.

Первый предполагает расторжение договора с АО "ТВЭЛ", которое входит в состав "Росатома". Это подразумевает требование Киева о возврате восьми с половиной миллионов долларов. По словам Насалика, шесть миллионов были уплачены за проект строительства предприятия по производству тепловыделяющих элементов, а еще два с половиной миллиона — как предоплата за производственную линию.

Второй сценарий включает в себя выкуп иностранным инвестором доли российской стороны в ЧАО "Завод по производству ядерного топлива", которое было создано для реализации этого проекта.