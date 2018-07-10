Киев планирует возобновить проекты с Росатомом, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Киев намерен возобновить совместные проекты с Москвой в области атомной энергетики, в том числе проект по строительству завода по производству ядерного топлива для АЭС, пишет украинское издание "Экономическая правда".

Интернет-ресурс ссылается на письмо министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика в адрес первого заместителя генерального директора госкорпорации "Росатом" Кирилла Комарова.

Сообщается, что украинская сторона предложила провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля.

В письме "Росатому" Насалик отметил высокий уровень кооперации с Москвой в сфере атомной энергетики, перспективы для наращивания сотрудничества, а также необходимость возобновления нескольких совместных проектов. В частности, в документе упоминается проект по созданию на Украине производства тепловыделяющих элементов.

Неудачное сотрудничество

Украинский концерн "Ядерное топливо" и топливная компания Росатома ТВЭЛ в 2011 году подписали договор по сооружению завода по выпуску ядерного топлива для украинских АЭС. Строительство планировалось вести возле поселка Смолино в Кировоградской области.

Однако кабинет министров Украины не рассмотрел и не утвердил проектно-сметную документацию по строительству завода. Киев также не стал финансировать строительство. В 2015 году Украина приняла решение прекратить проект.

В свою очередь, ТВЭЛ неоднократно сообщал, что российская сторона в полном объеме и в срок выполнила все свои обязательства по этому проекту.

РИА Новости пока не располагает комментарием Росатома.