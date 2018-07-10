ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Компания UMATEX (дивизион "Перспективные материалы и технологии" госкорпорации "Росатом") успешно прошла в Объединенной авиастроительной корпорации тестирование своих композитных материалов для самолетов и рассчитывает в ближайшие годы пройти их квалификацию, чтобы начать промышленное импортозамещающее производство этих материалов, сообщил генеральный директор UMATEX Александр Тюнин.

"В прошлом году мы прошли серьезный длинный путь тестирования и далее переходим к квалификации отечественных материалов в авиации. ОАК подтвердил полное соответствие наших материалов импортным аналогам. И мы сегодня уже готовы предлагать замену американских, японских, европейских материалов", — сказал Тюнин во вторник на форуме "Иннопром-2018".

"Надеюсь, что в течение 2-2,5 лет этот непростой путь квалификации мы пройдем и, соответственно, новые авиационные российские авиапродукты будут использовать полностью отечественный материал", — добавил Тюнин.

UMATEX Group включает в себя единственные в России промышленные производства углеродного волокна: "Алабуга-Волокно" в Республике Татарстан, "Аргон" в Саратовской области, "ЗУКМ" в Челябинске, два торговых дома в Чехии и Китае. В июне нынешнего года UMATEX подписала договор о покупке у "Роснано" компании "Препрег-СКМ" — ведущего российского разработчика, производителя и поставщика композиционных материалов на основе тканей из углеродных волокон и различных типов полимерных связующих.