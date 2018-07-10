Росатом ведет переговоры о поставках в Европу углеволокна для автопрома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Компания UMATEX (дивизион "Перспективные материалы и технологии" госкорпорации "Росатом") ведет переговоры о поставках своей продукции из углеволокна для европейского производителя компонентов автомобилей, сообщил генеральный директор UMATEX Александр Тюнин.

"Могу сказать с гордостью, что ровно месяц назад наш материал успешно прошел тестирование в одном из крупнейших австрийских производителей автокомпонентов, компанией с оборотом 2 миллиарда долларов. Наш материал признан полностью соответствующим и японским, и европейским, и американским аналогам. Сегодня мы приступили к коммерческим переговорам, чтобы начать поставки", — сказал Тюнин во вторник на форуме "Иннопром-2018".