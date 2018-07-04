Белоруссия открыта в стремлении обеспечить безопасность АЭС, заявил эксперт

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Проведение европейскими специалистами стресс-тестов строящейся с участием России Белорусской АЭС, прошедших по инициативе Минска, показывает открытость Белоруссии в стремлении обеспечить безопасность своей атомной станции, считает главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров.
"Отчет, подготовленный европейской группой ядерных регуляторов (ENSREG), содержит результаты партнёрской проверки результатов стресс-тестов строящейся Белорусской АЭС, проводившейся по инициативе Белоруссии и в добровольном порядке. Это подтверждает открытость белорусской стороны, её готовность к корректному диалогу по техническим вопросам со странами-соседями, а также её стремление обеспечить безопасность своей первой атомной станции", — сказал Уваров РИА Новости.
По его словам, любая партнерская проверка в атомной энергетике заканчивается выдачей рекомендаций. "Не стала исключением и партнерская проверка стресс-тестов БелАЭС. Теперь белорусским специалистам-атомщикам и белорусскому Госатомнадзору предстоит проанализировать каждую из полученных рекомендаций", — отметил собеседник агентства.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.