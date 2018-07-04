Белоруссия открыта в стремлении обеспечить безопасность АЭС, заявил эксперт

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Проведение европейскими специалистами стресс-тестов строящейся с участием России Белорусской АЭС, прошедших по инициативе Минска, показывает открытость Белоруссии в стремлении обеспечить безопасность своей атомной станции, считает главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров.

Ранее в среду Госатомнадзор Белоруссии и Европейская группа регулирующих органов по ядерной безопасности (ENSREG) сообщили, что отчет о партнерской проверке Белорусской АЭС европейскими экспертами в целом носит позитивный характер, он подчеркивает различные хорошие практики и предлагает будущие потенциальные улучшения.

"Отчет, подготовленный европейской группой ядерных регуляторов (ENSREG), содержит результаты партнёрской проверки результатов стресс-тестов строящейся Белорусской АЭС, проводившейся по инициативе Белоруссии и в добровольном порядке. Это подтверждает открытость белорусской стороны, её готовность к корректному диалогу по техническим вопросам со странами-соседями, а также её стремление обеспечить безопасность своей первой атомной станции", — сказал Уваров РИА Новости.

По его словам, любая партнерская проверка в атомной энергетике заканчивается выдачей рекомендаций. "Не стала исключением и партнерская проверка стресс-тестов БелАЭС. Теперь белорусским специалистам-атомщикам и белорусскому Госатомнадзору предстоит проанализировать каждую из полученных рекомендаций", — отметил собеседник агентства.

"Партнерская проверка стресс-тестов – не суд и не трибунал. Это общение коллег из разных стран, объединённых общей задачей поддержания безопасности АЭС на высоком уровне. Поэтому, помимо рекомендаций, участники проверок отмечают для себя хорошие практики, которые они с удовольствием внедрили бы у себя. В отчёте ENSREG в качестве таких хороших практик отмечается наличие на строящейся станции полномасштабного тренажёра, на котором будущий персонал может оттачивать свои навыки и тренироваться действовать в нештатных условиях", — добавил Уваров.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.