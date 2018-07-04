МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Отчет о партнерской проверке Белорусской АЭС европейскими экспертами в целом носит позитивный характер, он подчеркивает различные хорошие практики, но также предлагает будущие потенциальные улучшения, говорится в совместном пресс-релизе Госатомнадзора Белоруссии и группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG).
"Отчет о партнерской проверке в целом носит позитивный характер. Он подчеркивает различные хорошие практики, но также предлагает будущие потенциальные улучшения, необходимость которых была идентифицирована в ходе проверки, проведенной в Беларуси, в контексте обеспечения непрерывного повышения безопасности", — говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Госатомнадзора республики.
В нем также отмечается, что группа экспертов рекомендует Госатомнадзору в соответствии с принципом "разумного владения" определить необходимые улучшения безопасности в ответ на рекомендации, сделанные в отчете о партнерской проверке, и те, которые обнаружил сам Госатомнадзор, и включить их в национальный план действий. Этот план должен содержать соответствующие меры по повышению безопасности и связанные с ними графики реализации.
"Группа экспертов и Совет по партнерской проверке признают и одобряют открытый и прозрачный подход, которого стремились придерживаться Госатомнадзор и лицензиат при рассмотрении всех комментариев и вопросов в ходе проверки", — отмечается в пресс-релизе.
БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.