МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Отчет о партнерской проверке Белорусской АЭС европейскими экспертами в целом носит позитивный характер, он подчеркивает различные хорошие практики, но также предлагает будущие потенциальные улучшения, говорится в совместном пресс-релизе Госатомнадзора Белоруссии и группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG).

В 2016 году БелАЭС провела самооценку рисков и безопасности, результаты которой были направлены на рассмотрение в регулирующий орган — Госатомнадзор Белоруссии. На основе отчета был подготовлен национальный доклад о стресс-тестах, в конце октября 2017 года его передали в Еврокомиссию для проведения партнерской проверки. В марте в рамках проверки республику посетила группа европейских экспертов. Позднее ENSREG одобрила отчет партнерской проверки результатов стресс-тестов БелАЭС. Во вторник ее выводы были представлены общественности в Брюсселе.

"Отчет о партнерской проверке в целом носит позитивный характер. Он подчеркивает различные хорошие практики, но также предлагает будущие потенциальные улучшения, необходимость которых была идентифицирована в ходе проверки, проведенной в Беларуси, в контексте обеспечения непрерывного повышения безопасности", — говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Госатомнадзора республики.

В нем также отмечается, что группа экспертов рекомендует Госатомнадзору в соответствии с принципом "разумного владения" определить необходимые улучшения безопасности в ответ на рекомендации, сделанные в отчете о партнерской проверке, и те, которые обнаружил сам Госатомнадзор, и включить их в национальный план действий. Этот план должен содержать соответствующие меры по повышению безопасности и связанные с ними графики реализации.

"Группа экспертов и Совет по партнерской проверке признают и одобряют открытый и прозрачный подход, которого стремились придерживаться Госатомнадзор и лицензиат при рассмотрении всех комментариев и вопросов в ходе проверки", — отмечается в пресс-релизе.

Как сообщал ранее МИД Белоруссии, партнерская проверка результатов стресс-тестов атомной электростанции впервые проводилась в отношении строящейся АЭС, проект которой включает продвинутые системы безопасности. В ведомстве обращали внимание, что в рамках проверки были применены самые высокие и новые стандарты безопасности, а также новые подходы Западноевропейской ассоциации регуляторов в сфере ядерной безопасности (WENRA), "несмотря на то, что в юридическом смысле они не являются обязывающими" для Белоруссии.

БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.