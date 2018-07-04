Роскосмос и Росатом составят дорожную карту сотрудничества

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Представители "Роскосмоса" во главе с гендиректором Дмитрием Рогозиным проведут 13 июля встречу с делегацией корпорации "Росатом" и ее руководителем Алексеем Лихачевым, на которой обсудят развитие сотрудничества в области высоких технологий, говорится в сообщении "Роскосмоса".

"В соответствии с ранее заявленной гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным установкой на тесную кооперацию с "Росатомом", руководство обеих госкорпораций намерено рассмотреть дорожную карту по сотрудничеству в таких областях, как суперкомпьютерные технологии и программное обеспечение, создание компонентой базы и новых материалов, а также использование технологий малой энергетики в космической деятельности", — отмечается в сообщении.

Участие во встрече примут также представители ведущих предприятий, входящих в периметр госкорпораций. "Роскосмос" и "Росатом" уже работают над созданием радиационно-стойких нанопокрытий для электроники, используемой в космических аппаратах для защиты от космической радиации.