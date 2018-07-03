Лихачев рассказал о месте России на рынке зарубежного строительства АЭС

ГОРКИ, 3 июл — РИА Новости. Две трети мирового рынка зарубежного строительства атомных энергоблоков принадлежит России, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
"На сегодняшний день у нас 35 энергоблоков уже в качестве контрактов и межправительственных соглашений заключено, это – 67% вообще мирового рынка зарубежного строительства", — сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Медведев отметил, что это приятная статистика. "Нужно сделать все, чтобы постараться закрепить эти пропорции в будущем", — сказал он.
Лихачев также рассказал, что динамика этого полугодия для корпорации, согласно предварительным итогам: "плюс 7 процентов к выручке, плюс 9 процентов к зарубежной выручке и 8 процентов ожидаем по валовой прибыли".