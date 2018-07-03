Лихачев рассказал о подготовке соглашения о строительстве АЭС в Узбекистане

ГОРКИ, 3 июл — РИА Новости. Работа по межправсоглашениям с Узбекистаном о создании двух крупных энергоблоков АЭС находится в завершающей стадии, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"В завершающей стадии находятся межправсоглашения о создании двух крупных энергоблоков в Узбекистане. Это большая работа, правительство нас в этом поддерживает", — сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Он отметил, что еще ряд стран могут стать партнерами России и странами-новичками в атомной энергетике. Как сообщил Лихачев, накануне он вернулся из Саудовской Аравии, где участвовал в переговорах с минэнергетики этой страны. "Мы видим большой потенциал сотрудничества с этой страной в области не только крупных наших традиционных предложений крупных блоков, но и вариантов средней и малой мощности", — добавил глава "Росатома".

В декабре 2017 года "Росатом" и правительство Узбекистана в Ташкенте подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ создает правовую основу для двустороннего взаимодействия между двумя странами в области мирного использования атомной энергии. Тогда же Лихачев заявил, что "Росатом" предложил узбекской стороне построить в республике современную двухблочную АЭС в составе современных блоков поколения "три плюс" с реакторными установками ВВЭР-1200.

В конце мая нынешнего года в Ташкенте Лихачев по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым сообщил журналистам, что Узбекистан предложил России построить АЭС в Навоийской области.