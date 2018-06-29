На Кольской АЭС продлили срок эксплуатации первого блока

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Оператор всех российских АЭС концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") получил лицензию на продление срока эксплуатации энергоблока №1 Кольской АЭС (КолАЭС) еще на 15 лет, до 2033 года.

Как сообщило управление информации и общественных связей КолАЭС, такое повторное продление эксплуатации блока происходит впервые в истории российской атомной энергетики. Энергоблок №1 Кольской АЭС дал первый ток в энергосистему страны ровно 45 лет назад, 29 июня 1973 года.

Кольская АЭС — филиал концерна "Росэнергоатом", расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Станция вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реактором типа ВВЭР, установленной электрической мощностью 440 МВт каждый.