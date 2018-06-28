В Атомфлоте рассказали, зачем России нужны ледоколы проекта "Лидер"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Создание в России самых мощных атомных ледоколов "Лидер" необходимо, прежде всего, для обеспечения присутствия РФ на мировом рынке сжиженного природного газа, а не для обеспечения арктических экспедиций, заявил генеральный директор предприятия госкорпорации "Росатом" ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша.
Гендиректор "Атомфлота" отметил, что США собираются через 10 лет монополизировать рынок СПГ. "Поэтому на деле вопрос "Лидера" — это вопрос места России на рынке сжиженного газа", — подчеркнул Рукша.
Новые атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 — ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург). Ранее сообщалось, что для освоения Арктики потребуется три таких ледокола. В настоящее время обсуждаются сроки и место строительства первого такого ледокола.