В Атомфлоте рассказали, зачем России нужны ледоколы проекта "Лидер"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Создание в России самых мощных атомных ледоколов "Лидер" необходимо, прежде всего, для обеспечения присутствия РФ на мировом рынке сжиженного природного газа, а не для обеспечения арктических экспедиций, заявил генеральный директор предприятия госкорпорации "Росатом" ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша.

"Ледокол "Лидер" в нашей идеологии — это ледокол, в первую очередь, для прямого доступа на рынки азиатско-тихоокеанских стран", — сказал Рукша в четверг на первом заседании "Арктического клуба", созданного под эгидой Союза журналистов России для обсуждения основных проблем развития арктического региона. Китай, Япония и Южная Корея являются основными потребителями сжиженного газа.

Гендиректор "Атомфлота" отметил, что США собираются через 10 лет монополизировать рынок СПГ. "Поэтому на деле вопрос "Лидера" — это вопрос места России на рынке сжиженного газа", — подчеркнул Рукша.

Новые атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 — ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург). Ранее сообщалось, что для освоения Арктики потребуется три таких ледокола. В настоящее время обсуждаются сроки и место строительства первого такого ледокола.