Росатом и французская EdF будут сотрудничать в исследовательских проектах

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" и крупнейшая в мире компания-оператор АЭС французская Electricite de France (EdF) подписали в среду меморандум о взаимопонимании в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сообщил "Росатом".

Меморандум был подписан на полях Всемирной ядерной выставки в Париже. С российской стороны документ подписал генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв, с французской – президент и генеральный директор EdF Жан-Бернар Леви.

Цель меморандума — развитие научно-технического взаимодействия между предприятиями российской и французской атомных отраслей, отмечается в сообщении. Документ, в том числе, подразумевает реализацию совместных проектов по разработке инновационных продуктов и решений, направленных на повышение конкурентоспособности и уровня безопасности атомных станций, а также их дальнейшее продвижение на мировом рынке.

Подписанный документ определяет направления потенциального сотрудничества сторон, включая разработку аддитивных технологий, накопители энергии, цифровизацию и моделирование, а также предполагает реализацию совместных проектов по эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах.

"Мы давно и успешно сотрудничаем с Францией в научно-исследовательской сфере. И сегодня мы сделали еще один важный шаг на пути к развитию научно-технического потенциала наших стран. Это позволит двигаться вперед не только нашим компаниям, но и всей атомной отрасли", — отметил Лихачев, слова которого приводятся в сообщении.