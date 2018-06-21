Россия и Узбекистан договорились о строительстве АЭС

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Договоренность между властями Узбекистана и России о строительстве АЭС в республике достигнута, сейчас разрабатывается план реализации проекта, сообщил РИА Новости посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов.

"Договоренность есть, что АЭС точно будет. Сейчас разрабатывается дорожная карта", — сказал Ашрафханов.

По его словам, "проект является многомиллиардным".

Узбекистан и Россия начали сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях после подписания межправсоглашения о сотрудничестве в декабре 2017 года. В настоящее время созданы две рабочие группы, которые ведут работу по проекту строительства АЭС в Узбекистане и в области научно-технологического развития. Уже в этом году для Узбекистана выделена квота на обучение студентов по ядерным специальностям в РФ.

В ноябре 2017 года по итогам переговоров в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Узбекистан были подписаны меморандум о сотрудничестве между ГК "Росатом" и академией наук Узбекистана, а также контракт на производство и поставку ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ между АО "ТВЭЛ" (входит в структуру "Росатома") и Институтом ядерной физики АН Узбекистана.