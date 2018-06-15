Европейские специалисты подтвердили безопасность Белорусской АЭС

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Строящаяся с участием России Белорусская АЭС соответствует требованиям, установленным Европейской группой регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG), к такому выводу пришли специалисты этой организации, сообщили в пятницу в госкорпорации "Росатом".

В ходе визита в Белоруссию 12-14 июня уполномоченный Европейской группой регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) Совет по партнерской проверке результатов стресс-тестов Белорусской АЭС представил итоги работы европейских экспертов по подготовке отчета о партнерской проверке проекта БелАЭС.

Ранее уполномоченная ENSREG группа экспертов из регулирующих органов ядерной безопасности Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Франции, Финляндии, Словакии, Швеции, Греции, Словении, Украины, Испании и Литвы изучили белорусский Национальный доклад о стресс-тестах, получили в удаленном режиме дополнительную информацию в ходе вопросов и ответов, а также при посещении Белоруссии и стройплощадки БелАЭС в марте 2018 года, в том числе ключевых объектов и систем безопасности станции.

"Представляя результаты партнерской проверки, руководитель группы европейских экспертов Марк Фой (представитель регулирующего органа Великобритании) отметил соответствие белорусского Национального доклада о стресс-тестах требованиям ENSREG, значительный объем дополнительной информации, представленный в короткий срок белорусской стороной в ходе вопросов и ответов экспертов к Национальному докладу, и открытость принимающей стороны при работе с экспертами", — говорится в сообщении.

Согласно графику мероприятий по проведению партнерской проверки, публикация финальной версии отчета европейских экспертов на сайте ENSREG ожидается в начале июля 2018 года.

Стресс-тесты Белорусской АЭС были проведены в 2016 году во исполнение добровольно принятых Белоруссией обязательств в соответствии с европейской методологией. При этом оценено гипотетическое воздействие на станцию и ее энергоблоки таких природных факторов, как землетрясения, затопления, экстремальные погодные условия и их сочетание, а также последствия сбоев электроснабжения АЭС и потери теплоносителя (воды). На основе проектных параметров станции и систем обеспечения ее безопасности была проведена оценка последствий такого рода событий. Основные выводы белорусского Национального доклада — системы безопасности Белорусской АЭС разработаны с учетом всесторонне рассмотренных внешних событий, здания, сооружения и оборудование Белорусской АЭС спроектированы в соответствии с действующей нормативной базой, имеются запасы безопасности.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, она будет состоять из двух энергоблоков. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.