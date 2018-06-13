Россия и Боливия договорились укрепить сотрудничество по мирному атому

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. РФ и Боливия договорились об укреплении взаимодействия в области использования атомной энергии в мирных целях, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Боливии Эво Моралеса.

"Президенты договорились об укреплении двустороннего взаимодействия в области использования атомной энергии в мирных целях в соответствии с подписанным в сентябре 2017 года генеральным контрактом на проектирование, поставки и сооружение Центра ядерных исследований и технологий в Боливии, а также о расширении сотрудничества в подготовке кадров в сфере ядерной науки и технологий", — говорится в заявлении.