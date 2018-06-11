В Иордании рассказали о причинах отмены соглашения с "Росатомом" по АЭС

АММАН, 11 июн — РИА Новости. Решение об отмене соглашения с "Росатомом" по строительству первой АЭС в Иордании принято после просьбы российской стороны к Амману взять кредиты у коммерческих банков для реализации проекта, сообщается в понедельник в заявлении Комиссии по атомной энергетики Иордании.

В конце мая стало известно, что Иордания отказалась от проекта строительства с участием госкорпорации "Росатом" АЭС большой мощности стоимостью десять миллиардов долларов, в те же дни Россия и Иордания подписали соглашение о развитии проекта строительства на иорданской территории атомного энергоблока малой мощности (порядка 200 мегаватт) по российскому проекту.

"Просьба российской стороны оплатить кредитами коммерческих банков строительство первой атомной станции в Иордании стала причиной отмены соглашения, подписанного между комиссией и российской компанией "Росатом", — написано в коммюнике.

В иорданской комиссии пояснили, что на двусторонней встрече по вопросу финансирования проекта российская сторона попросила подписать окончательное соглашение с погашением кредитов коммерческими банками. "Подобные действия повышают стоимость проекта, в связи с чем повысится стоимость электроэнергии на рынке. На что иорданское правительство не согласилось", — написано в заявлении.

По мнению иорданской стороны, повышение расходов на строительство АЭС сделает неконкурентоспособной цену электроэнергии по сравнению с другими источниками.

Россия и Иордания в 2015 году договорились о строительстве в Иордании первой в этой стране АЭС в составе двух энергоблоков общей мощностью две тысячи мегаватт. Стоимость проекта составляла десять миллиардов долларов. Первоначально первый блок АЭС планировалось запустить в начале 2020-х годов.